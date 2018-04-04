Супрун прокомментировала решение комитета Рады о ее отставке

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун прокомментировала решение комитета парламента по вопросам здравоохранения, который поддержал проект постановления о ее увольнении с должности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это лучшая реклама, наша реформа идет в правильном направлении", –сказала Супрун перед началом заседания правительства.

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Руководительница МОЗ отметила, что продолжит оставаться в должности и выразила уверенность в том, что ситуация с решением комитета не будет иметь быстрого продолжение.

Напомним, 3 апреля комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный еще в январе 2017 проект постановления об увольнении с должности и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун.