Супрун прокоментувала рішення комітету Ради про її відставку
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала рішення комітету парламенту з питань охорони здоров'я, який підтримав проект постанови про її звільнення з посади.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це найкраща реклама, що наша реформа йде у правильному напрямку", – сказала Супрун перед початком засідання уряду.
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Очільниця МОЗ зазначила, що продовжить залишатися на посаді і висловила впевненість у тому, що ситуація з рішенням комітету не матиме швидкого продовження.
Нагадаємоо, 3 квітня комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав зареєстрований ще в січні 2017 року проект постанови про звільнення з посади в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Джерело: 24 Канал
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