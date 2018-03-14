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Супрун рассказала, какой серьезной взяткой пытался ее подкупить помощник Ляшко

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Супрун рассказала, что помощник Ляшко предлагал ей взятку в виде квартиры
Супрун рассказала, что помощник Ляшко предлагал ей взятку в виде квартиры / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что помощник народного депутата предлагал ей взятку в виде квартиры.

Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, речь идет о помощнике лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Александре Богачеве. 7 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в его квартиру по делу о предложении взятки исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Так, Богачев от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она поспособствует в получении медицинского оборудования для городской больницы Вишневого.

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"Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование", – рассказала чиновница.

По словам Супрун, на следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. А потом вместе с ее внештатным советником участвовали в следственных действиях, чтобы все задокументировать.

К дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры. Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица,
– добавила она.

И. о. министра подчеркнула, что каким бы дорогим ни было медицинское оборудование, Минздрав всегда готов помочь общине его получить, если в нем есть необходимость.

"В стране действуют многочисленные международные фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накопленные существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования является частью наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки не нужно. Такие попытки отравляют попытки правительства восстановить доверие общества к государственной службе. Это также не позволяет украинцам выбраться из темного прошлого и развиваться", – подытожила Супрун и добавила, что будет внимательно следить с ходом следствия.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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