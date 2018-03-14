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Супрун розповіла, яким серйозним хабарем намагався її підкупити помічник Ляшка

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Супрун розповіла, що помічник Ляшка пропонував їй хабар у вигляді квартири
Супрун розповіла, що помічник Ляшка пропонував їй хабар у вигляді квартири / Фото з відкритих джерел

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що помічник народного депутата пропонував їй хабар у вигляді квартири.

Про це Супрун повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, йдеться про помічника лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Олександра Богачова. 7 березня детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками до його помешкання у справі про пропозицію хабара виконуючій обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун. Так, Богачов від імені мера Вишневого пропонував Супрун квартиру в новобудові у Вишневому, якщо вона посприяє в отриманні медичного обладнання для міської лікарні Вишневого.

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"Понад рік тому один із помічників народних депутатів запропонував мені хабар у вигляді квартири за те, щоби я, користуючись службовим становищем, допомогла медичному закладу отримати дороговартісне обладнання", – розповіла чиновниця.

За словами Супрун, наступного дня вона звернулася до детективів НАБУ з заявою про ознаки злочину. А згодом разом з її позаштатним радником брали участь у слідчих діях, щоби все задокументувати.

До подальших зустрічей з помічником народного депутата долучився й мер міста, який підтвердив намір щодо хабара у вигляді квартири. Квартиру запропонували оформити на мого позаштатного радника, який зіграв роль довіреної особи,
– додала вона.

В. о. міністра наголосила, що яким би дорогим не було медичне обладнання, МОЗ завжди готове допомогти громаді його отримати, якщо в ньому дійсно є необхідність.

"У країні діють чисельні міжнародні фонди, програми донорської підтримки, в бюджетах міст та громад накопичені суттєві бюджетні резерви. Підтримувати запити від міст та медичних закладів щодо отримання необхідного обладнання є частиною наших обов’язків. Для їхнього виконання пропонувати службовим особам хабарі непотрібно. Такі спроби отруюють намагання Уряду відновити довіру суспільства до державної служби. Це також не дозволяє українцям вибратися з темного минулого і розвиватися", – підсумувала Супрун і додала, що уважно стежитиме за ходом слідства.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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