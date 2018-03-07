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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мосійчук готує звернення до ГПУ проти Супрун через обшуки НАБУ у помічника Ляшка

449 Читать новость на русском
Ігор Мосійчук
Ігор Мосійчук

У "Радикальній партії" переконують, що це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вимагала хабар у помічника Олега Ляшка Олександра Богачова. Але звернутися до Генпрокуратури "радикали" вирішили вже після того, як НАБУ провело обшуки у Богачова.

Нагадаємо, у середу, 7 березня, детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками до помешкання помічника лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Олександра Богачова. Причина – пропозиція хабаря виконуючій обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.

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Після проведення слідчих дій один із членів "Радикальної партії" Ігор Мосійчук запевнив, що це не помічник Ляшка пропонував хабар у вигляді квартири в новобудові у Вишневому, а що це сама Уляна Супрун нібито "звернулася до нього з пропозицією допомогти їй з житлом і автотранспортом бо вона така бідна та нещасна, що нічого не має".

"Олександр, добра душа, запропонував переговорити з забудовниками міста Вишнева, щоб допомогли житлом в.о. міністра. Так, говорив з Супрун, але все це робив заради міста Вишневого і його мешканців", – переконує Ігор Мосійчук.

Відтак, за словами Ігоря Мосійчука, він планує звернутися до генерального прокурора "з вимогою порушити кримінальне провадження стосовно в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун за вимагання хабаря у вигляді квартири".

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Корупція Ігор Мосійчук Уляна Супрун Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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