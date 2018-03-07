Мосийчук готовит обращение в ГПУ против Супрун из-за обысков НАБУ у помощника Ляшко

В "Радикальной партии" убеждают, что это и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун требовала взятку в помощника Олега Ляшко Александра Богачева. Но обратиться в Генпрокуратуру "радикалы" решили уже после того, как НАБУ провело обыски в Богачева.

Напомним, в среду, 7 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в квартиру помощника лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Александра Богачева. Причина — предложение взятки исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Читайте также: Как "благотворительная" организация друзей Ляшко терроризирует бизнесменов: расследование

После проведения следственных действий один из членов "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заверил, что это не помощник Ляшко предлагал взятку в виде квартиры в новостройке в Вишневом, а это сама Ульяна Супрун якобы "обратилась к нему с предложением помочь ей с жильем и автотранспортом, потому что она такая бедная и несчастная, что ничего не имеет".

"Александр, добрая душа, предложил переговорить с застройщиками города Вишневая, чтобы помогли жильем и.о. министра. Да, говорил с Супрун, но все это делал ради города Вишневого и его жителей", — убеждает Игорь Мосийчук.

Поэтому, по словам Игоря Мосийчука, он планирует обратиться к генеральному прокурору "с требованием возбудить уголовное производство в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за вымогательство взятки в виде квартиры".