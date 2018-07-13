Супрун расставила все точки над "и" относительно гражданства США

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун убеждает, что она сделала все необходимое для того, чтобы получить гражданство Украины.

Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 14 июля.

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Так, внефракционный нардеп Олег Мусий спросил у действующей исполняющей обязанности, является ли она гражданкой Соединенных Штатов Америки несмотря на то, что она имеет гражданство Украины.

"Я являюсь гражданкой Украины. Я сделала все, что требует закон в отношении моего гражданства в Украине и я служу украинскому государству", – ответила на вышеупомянутый упрек Супрун.

Напомним, в начале марта Ульяна Супрун заявила, что получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством.

К слову, накануне в Верховной Раде ряд депутатов, среди которых были все тот же Мусий, а также Игорь Шурма, Андрей Лозовой и Александра Кужель, зарегистрировали проект постановления, которым предлагается признать работу руководства Минздрава Украины, в частности и Ульяны Супрун, неудовлетворительной. Также в документе подчеркивается, что деятельность Ульяны Супрун не соответствует занимаемой ею должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.