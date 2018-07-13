Супрун розставила усі крапки над "і" щодо громадянства США
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун переконує, що вона зробила усе необхідне для того, щоб отримати громадянство України.
Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді 14 липня.
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Так, позафракційний нардеп Олег Мусій запитав у чинної виконувачки обов’язків, чи є вона громадянкою Сполучених Штатів Америки попри те, що вона має громадянство України.
"Я є громадянкою України. Я зробила все, що вимагає закон щодо мого громадянства в Україні та я служу Українській державі", – відповіла на вищезазначений закид Супрун.
Нагадаємо, на початку березня Уляна Супрун заявила, що отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства.
До слова, напередодні у Верховній Раді низка депутатів, серед яких були все той же Мусій, а також Ігор Шурма, Андрій Лозовий і Олександра Кужель, зареєстрували проект постанови, за яким пропонується визнати роботу керівництва МОЗ України, зокрема і Уляни Супрун, незадовільною. Також у документів підкреслюється, що діяльність Уляни Супрун не відповідає займаній нею посаді виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.