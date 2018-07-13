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Супрун розставила усі крапки над "і" щодо громадянства США

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Уляна Супрун вкотре наголосила, що зробила все необхідне для того, щоб отримати громадянство України
Уляна Супрун вкотре наголосила, що зробила все необхідне для того, щоб отримати громадянство України / 24 канал

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун переконує, що вона зробила усе необхідне для того, щоб отримати громадянство України.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді 14 липня.

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Так, позафракційний нардеп Олег Мусій запитав у чинної виконувачки обов’язків, чи є вона громадянкою Сполучених Штатів Америки попри те, що вона має громадянство України.

"Я є громадянкою України. Я зробила все, що вимагає закон щодо мого громадянства в Україні та я служу Українській державі", – відповіла на вищезазначений закид Супрун.

Нагадаємо, на початку березня Уляна Супрун заявила, що отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства.

До слова, напередодні у Верховній Раді низка депутатів, серед яких були все той же Мусій, а також Ігор Шурма, Андрій Лозовий і Олександра Кужель, зареєстрували проект постанови, за яким пропонується визнати роботу керівництва МОЗ України, зокрема і Уляни Супрун, незадовільною. Також у документів підкреслюється, що діяльність Уляни Супрун не відповідає займаній нею посаді виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.

Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Новини США
Джерело: 24 канал
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