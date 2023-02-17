Как путинский прихвостень "обнулил" ложь агрессора

Владислав Сурков признался, что при разработке минских соглашений изначально исходил из того, что они не будут выполнены.

В России наконец-то признали то, что все знали

Много лет я говорил о том же. Тем более, это стало очевидным для меня после того, как я присоединился к Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Переговоры изначально были в тупике именно потому, что Россия специально вносила в минские соглашения такие формулировки, чтобы выполнить договор было невозможно. И вот теперь россияне сами в этом признались.

Этим одним признанием Сурков обнулил ложь российского президента Владимира Путина, оправдывающего вторжение в Украину тем, что Киев якобы не выполнял минские соглашения. Ведь выходит, что сама Россия составляла их так, чтобы они не выполнялись.

Особенно заявление бывшего заместителя главы офиса президента Суркова должно понравиться именно жителям оккупированного Донбасса, которые возлагали на Россию какие-либо надежды. Ведь оказалось, что люди, которые теперь кричат, что Украина бомбила Донбасс 8 лет, специально подписали такой мирный договор, чтобы он не выполнялся и войну нельзя было закончить.