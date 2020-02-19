Легко ли экс-помощник Путина Сурков сдаст свои позиции Козаку: версия политолога

Сурков, Козак или кто-то еще будет куратором ОРДЛО – неважно. Они будут вести политику против Украины. Но между Сурковым и Козаком будет конфликт. И Киев может воспользоваться этим противостоянием.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Сурков очень сильно укоренился в ОРДЛО. Он создавал псевдореспублики, в курсе всех криминальных разборок. Плюс это огромная финансово-материальная помощь России, напомнил он.

ОРДЛО – огромный контрабандистский хаб. Это ответ на вопрос: легко ли Сурков сдаст свои позиции Козаку. Он будет сопротивляться, биться за свой донбасский проект, подставлять Козака. Между Сурковым и Козаком будет идти война,

– убежден Виктор Небоженко.

Борьба, по словам эксперта, будет невероятная. В то же время, отмечает политолог, неизвестно, удастся ли что-то сделать Козаку в ОРДЛО. Его идея сделать ОРДЛО вторым Приднестровьем – принципиально неосуществима.

Приднестровье не имеет границы с Россией. Украина остановилась на Донбассе, поскольку была полностью открыта граница для российских войск. Но конфликт между Сурковым и Козаком очень выгоден Украине,

– отмечает Небоженко.

Что известно о назначении Дмитрия Козака?

24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Фактически Козак заменил Владислава Суркова, которого считают куратором ОРДЛО. 25 января стало известно, что Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

18 февраля Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова.

Что известно о Дмитрии Козаке

Козак родился в 1958 году на Кировоградщине. Козак имеет опыт наработки моделей интеграции. К примеру, в 2003 году именно он занимался проектом федерализации соседней с Украиной Молдовы. Тогда Кремль вел такую ​​же политику, как сейчас в отношении Украины. В частности, финансово и военно поддерживал боевиков непризнанного Приднестровья, а те, в свою очередь, раскалывали страну изнутри.

Также он имеет опыт работы с украинским вопросом. Известно, что в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком именно Козак готовил обмен пленными.