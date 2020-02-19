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      Легко ли экс-помощник Путина Сурков сдаст свои позиции Козаку: версия политолога

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      Путін підписав указ про звільнення Суркова / gettyimages.com

      Сурков, Козак или кто-то еще будет куратором ОРДЛО – неважно. Они будут вести политику против Украины. Но между Сурковым и Козаком будет конфликт. И Киев может воспользоваться этим противостоянием.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

      Читайте также: Российский политик с украинскими корнями: что известно про Дмитрия Козака

      Сурков очень сильно укоренился в ОРДЛО. Он создавал псевдореспублики, в курсе всех криминальных разборок. Плюс это огромная финансово-материальная помощь России, напомнил он.

      ОРДЛО – огромный контрабандистский хаб. Это ответ на вопрос: легко ли Сурков сдаст свои позиции Козаку. Он будет сопротивляться, биться за свой донбасский проект, подставлять Козака. Между Сурковым и Козаком будет идти война,
      – убежден Виктор Небоженко.

      Борьба, по словам эксперта, будет невероятная. В то же время, отмечает политолог, неизвестно, удастся ли что-то сделать Козаку в ОРДЛО. Его идея сделать ОРДЛО вторым Приднестровьем – принципиально неосуществима.

      Приднестровье не имеет границы с Россией. Украина остановилась на Донбассе, поскольку была полностью открыта граница для российских войск. Но конфликт между Сурковым и Козаком очень выгоден Украине,
      – отмечает Небоженко.

      Что известно о назначении Дмитрия Козака?

      24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Фактически Козак заменил Владислава Суркова, которого считают куратором ОРДЛО. 25 января стало известно, что Сурков покинул госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

      18 февраля Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова.

      Что известно о Дмитрии Козаке

      Козак родился в 1958 году на Кировоградщине. Козак имеет опыт наработки моделей интеграции. К примеру, в 2003 году именно он занимался проектом федерализации соседней с Украиной Молдовы. Тогда Кремль вел такую ​​же политику, как сейчас в отношении Украины. В частности, финансово и военно поддерживал боевиков непризнанного Приднестровья, а те, в свою очередь, раскалывали страну изнутри.

      Также он имеет опыт работы с украинским вопросом. Известно, что в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком именно Козак готовил обмен пленными.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Дмитрий Козак Война на Донбассе
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