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      Чи легко експомічник Путіна Сурков здасть свої позиції Козаку: версія політолога

      - Читать новость на русском
      Путін підписав указ про звільнення Суркова / gettyimages.com

      Сурков, Козак чи хтось ще буде куратором ОРДЛО – неважливо. Вони вестимуть політику проти України. Але між Сурковим і Козаком буде конфлікт. І Київ може скористатися цим протистоянням.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Читайте також: Російський політик з українським корінням: що відомо про Дмитра Козака

      Сурков дуже сильно вкоренився в ОРДЛО. Він створював псевдореспубліки, в курсі всіх кримінальних розборок. Плюс це величезна фінансово-матеріальна допомога Росії, нагадав він.

      ОРДЛО – величезний контрабандистський хаб. Це відповідь на питання: чи легко Сурков здасть свої позиції Козаку. Він чинитиме опір, битиметься за свій донбаський проєкт, підставлятиме Козака. Між Сурковим і Козаком триватиме війна,
      – переконаний Віктор Небоженко.

      Боротьба, за словами експерта, буде неймовірна. Водночас, зауважує політолог, невідомо, чи вдасться щось зробити Козаку в ОРДЛО. Його ідея зробити ОРДЛО другим Придністров'ям – принципово нездійсненна.

      Придністров'я не має кордону з Росією. Україна зупинилася на Донбасі, оскільки був повністю відкритий кордон для російських військ. Але конфлікт між Сурковим і Козаком дуже вигідний Україні,
      – зазначає Небоженко.

      Що відомо про призначення Дмитра Козака?

      24 січня Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. Фактично Козак замінив Владислава Суркова, якого вважають куратором ОРДЛО. 25 січня стало відомо, що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

      18 лютого Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова.

      Що відомо про Дмитра Козака

      Козак народився у 1958 на Кіровоградщині. Козак має досвід напрацювання моделей інтеграції. До прикладу, у 2003 році саме він займався проєктом федералізації сусідньої з Україною Молдови. Тоді Кремль вів таку саму політику, як нині щодо України. Зокрема, фінансово та військово підтримував бойовиків невизнаного Придністров'я, а ті, зі свого боку, розколювали країну зсередини.

      Також він має досвід роботи з українським питанням. Відомо, що торік разом із помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком саме Козак готував обмін полоненими.

      Треба в цьому питанні ставити крапку, – Данілов про Зеленського і завершення війни
      сьогодні
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Дмитро Козак Володимир Путін
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