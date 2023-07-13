По имеющимся в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Суровикин отсутствует в "Матросской тишине" и "Кремлевском централе". Речь идет о двух СИЗО, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Суровикина никто не может найти

На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 ("Матросская тишина"), СИЗО-1/99 ("Кремловский централ") и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его,

– Алексей Мельников из ОНК Москвы.

Заметим, что в конце июня он сообщил, что Сергей Суровикин отсутствует также в "Лефортово" и других СИЗО российской столицы.

Следует добавить, что последний раз публично Сергей Суровикин появлялся еще ночью 24 июня. В это время начался вооруженный мятеж ЧВК "Вагнера". Впоследствии в СМИ писали, что его арестовали и допрашивают. Между тем, дочь заместителя командующего говорит, что ее отца никто не арестовывал.

Говорят, отдыхает на Ростовщине

К слову, накануне о местонахождении Суровикина рассказал глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, если им вообще можно верить, генерал якобы "сейчас отдыхает и пока недоступен".

Говорят, что отдыхает он в Ростове, откуда и начинал вооруженный мятеж Пригожин. В то же время, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Как бы там ни было, уже почти три недели Суровикин не появлялся публично.

Что говорят о Суровикине в разведке и эксперты