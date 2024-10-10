Суровикин закрыл для нас окно возможностей

Именно Сергей Суровикин провел комплекс мероприятий, которые позволили стабилизировать негативную динамику войны для нашего противника. Говорится о следующих вещах.

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1. Стабилизация линии фронта. На разных участках фронта соответствующая стабилизация проводилась по-разному. На стыке Харьковщины, Луганщины и Донетчины в бой бросали недавно мобилизованных московитов без всякой подготовки. Потери у противника были бешеными, но линия фронта стабилизировалась на линии Сватово – Кременная.

В районе Бахмута из-за активизации ЧВК "Вагнера" более проактивными действиями удалось заставить Украину перебрасывать дополнительные силы на соответствующее направление.

Хороший пример что стратегическая оборона может осуществляться проактивными действиями на тактическом и оперативно-тактическом уровнях.

2. Успешный вывод группировки на левом берегу Днепра на Херсонщине. Этот эпизод, который тоже о стабилизации фронта, стоит отдельного упоминания. Потому что врагу удалось без значительных потерь вывести группировку в 20 – 25 тысяч человек по меньшей мере, которые оказались в очень тяжелом положении из-за ударов по логистическому обеспечению через Днепр.

Вывод был проведен вместе с выселением гражданских, что усложнило для Сил обороны Украины нанесение поражения во время эвакуации противника.

3. Создание эшелонированной обороны, укрепленной благодаря различным препятствиям на возможных направлениях последующих ударов Сил обороны Украины. Так начиналось то, что потом усложнит нам проведение наступательных действий в Таврии.

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4. Задание систематических комбинированных ударов ракетами и БПЛА по энергетической инфраструктуре Украины. Это не только о том, что функционирование тыла усложнилось, но и о том, что фокус внимания наших партнеров в вопросе помощи был перенесен с создания наземной наступательной группировки для развития успеха сентября – октября 2022 года на ПВО/ПРО страны.

Поэтому назначение Суровикина и его дальнейшие шаги – это один из поворотных моментов войны. Это о том, как окно возможностей, открытое ошибками противника в первые полгода большой войны, начало закрываться. Поэтому очень жаль, что летом 2023 года на фоне соответствующих событий, которые связаны с ПВК "Вагнера" соответствующего генерала не расстреляли. Очень жаль.

К слову, как известно, генерала Суровикина уволили с соответствующей должности в начале января 2023 года. Все потому, что высшему политическому руководству России было мало качественной стратегической обороны для достижения соответствующих политических целей.