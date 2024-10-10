Что россияне думают о войне против Украины

Согласно этим данным, действия российских войск в Украине поддерживают 76% россиян. Это вполне укладывается в легенду о "20% предателей". То есть номинально ситуация устойчивая.

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Больше всего поддерживают в Москве – 84%. А также люди в возрасте 55+ лет (80%). То есть война больше всего нравится тем, кто в ней не участвует.

Меньше всего (63%) одобряют действия российских войск в категории 18 – 24 лет. То есть потенциальные срочники. Характерно, что бесспорно поддерживает войну 21% в категории 18 – 24 лет, а среди 55+ – аж 56%. Российские пенсионеры радостно готовы бросить на смерть своих детей и внуков.

Еще один момент – реакция на Курск. В августе был зафиксирован рост количества тех, кто выступает за продолжение войны – с 34 до 41%, на фоне снижения поддержки переговоров – с 58 до 50%. А в сентябре народ привык, и пошла другая динамика: за продолжение войны – 39%, за переговоры – 54%.

Категорически настаивают продолжать войну москвичи – 58%. Даже пенсионеры заметно отстают – 43%. Среди категории 18 – 24 лет – 27% за продолжение войны и 64% за переговоры.

Если бы Путин решил прекратить "конфликт" прямо сейчас (сохранив захваченное) – его поддержали бы 72% россиян. Этот показатель медленно растет. Около 30% россиян стабильно готовы закончить войну и вернуть захваченное, 60% – не готовы ничего возвращать.

Несмотря на все эпические "победы" российских войск и медленное продвижение на ряде участков, по сравнению с маем 2023 года количество тех, кто считает, что "СВО" принесла больше пользы, чем вреда, снизилась с 38% до 28%.

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47% россиян, по данным "Левады", считают, что "СВО" нанесла больше вреда, еще 25% – затруднились ответить.

Относительно "СВО" мнения мужчин разделились, а женщины не одобряют: 20% считают войну полезной, а 55% – вредной. Также вред в ней видят 55% в категории 18 – 24 лет. Польза от войны получили пенсионеры и москвичи.

Главная причина, по которой войну оценивают как "вред" – это гибель людей, горе, страдания (52%). Россияне потери пока терпят, но чувствуют их. Атаки на российские объекты и прорыв в Курской области как вред оценивают лишь 3%.

По "пользе" – на первом месте захват территорий (26%). 11% шизофреников радуются, что "остановили расширение НАТО".

С февраля 2024 года – то есть после захвата Авдеевки и ряда других территорий – оценка "СВО" как успешной снизилась с 70% до 60%. Вот такой феномен.

Ради мира россияне, по-прежнему, не готовы идти на уступки (только 20% согласны) и категорически против возвращения захваченного (21% готовы отдать Юг Украины, 16% – Донбасс). Однако 60% готовы немедленно прекратить огонь, а 87% хотят обмена пленными.

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Россияне готовят почву для переговоров

Данные соцопроса показывают, что россияне воспримут заморозку на линии фронта. Если "шугануть" пенсионеров и москвичей, то война резко перестанет быть популярной. Это четко коррелируется с данными о потерях: Москва не воюет, только зарабатывает, поэтому ей все нравится.

Эти цифры идеально вписываются в картину "Украина должна отказаться от территорий в обмен на что-то". Выглядит как аргумент Кремля: "Видите, мы готовы, только Киев упирается".

И западные боевые листки, и россияне синхронно пытаются выдать отказ Украины от территорий как то, что случилось. Но при этом в обмен на что – категорически непонятно.

Такое "трогательное" единение в требованиях к Украине уже было – в конце 2021 – в начале 2022 года. Если кто-то хочет изобразить победу, стоит постараться и придумать что-то конкретное.