Що росіяни думають про війну проти України

Згідно з цими даними, дії російських військ в Україні підтримують 76% росіян. Це цілком укладається в легенду про "20% зрадників". Тобто номінально ситуація стійка.

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Найбільше підтримують у Москві – 84%. А також люди віком 55+ років (80%). Тобто війна найбільше подобається тим, хто в ній не бере участі.

Найменше (63%) схвалюють дії російських військ у категорії 18 – 24 років. Тобто потенційні строковики. Характерно, що безперечно підтримує війну 21% у категорії 18 – 24 років, а серед 55+ – аж 56%. Російські пенсіонери радісно готові кинути на смерть своїх дітей та онуків.

Ще один момент – реакція на Курськ. У серпні було зафіксоване зростання кількості тих, хто виступає за продовження війни – з 34 до 41%, на тлі зниження підтримки переговорів – з 58 до 50%. А у вересні народ звик, і пішла інша динаміка: за продовження війни – 39%, за переговори – 54%.

Категорично наполягають продовжувати війну москвичі – 58%. Навіть пенсіонери помітно відстають – 43%. Серед категорії 18 – 24 років – 27% за продовження війни та 64% за переговори.

Якби Путін вирішив припинити "конфлікт" прямо зараз (зберігши захоплене) – його підтримали б 72% росіян. Цей показник повільно зростає. Близько 30% росіян стабільно готові закінчити війну і повернути захоплене, 60% – не готові нічого повертати.

Попри всі епічні "перемоги" російських військ та повільне просування на низці ділянок, порівняно з травнем 2023 року кількість тих, хто вважає, що "СВО" принесла більше користі, ніж шкоди, знизилася з 38% до 28%.

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47% росіян, за даними "Левади", вважають, що "СВО" завдала більше шкоди, ще 25% – було важко відповісти.

Стосовно "СВО" думки чоловіків розділилися, а жінки не схвалюють: 20% вважають війну корисною, а 55% – шкідливою. Також шкоду у ній бачать 55% у категорії 18 – 24 років. Користь від війни отримали пенсіонери та москвичі.

Головна причина, через яку війну оцінюють як "шкоду" – це загибель людей, горе, страждання (52%). Росіяни втрати поки що терплять, але відчувають їх. Атаки на російські об'єкти та прорив у Курській області як шкоду оцінюють лише 3%.

Щодо "користі" – на першому місці захоплення територій (26%). 11% шизофреніків радіють, що "зупинили розширення НАТО".

З лютого 2024 року – тобто після захоплення Авдіївки та низки інших територій – оцінка "СВО" як успішної знизилася з 70% до 60%. Ось такий феномен.

Заради миру росіяни, як і раніше, не готові йти на поступки (лише 20% згодні) і категорично проти повернення захопленого (21% готові віддати Південь України, 16% – Донбас). Проте 60% готові негайно припинити вогонь, а 87% хочуть обміну полоненими.

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Росіяни готують підґрунтя для перемовин

Дані соцопитування показують, що росіяни сприймуть заморозку на лінії фронту. Якщо "шуганути" пенсіонерів та москвичів, то війна різко перестане бути популярною. Це чітко корелюється із даними про втрати: Москва не воює, тільки заробляє, тому їй все подобається.

Ці цифри ідеально вписуються в картину "Україна має відмовитися від територій в обмін на щось". Виглядає як аргумент Кремля: "Бачите, ми готові, тільки Київ упирається".

І західні бойові листки, і росіяни синхронно намагаються видати відмову України від територій як те, що трапилося. Але при цьому в обмін на що – категорично незрозуміло.

Таке "зворушливе" єднання у вимогах до України вже було – наприкінці 2021 – на початку 2022 року. Якщо хтось хоче зобразити перемогу, варто постаратися і придумати щось конкретне.