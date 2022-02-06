Странный инцидент произошел 3 февраля в микрорайоне Шилово. Задачей "Панцирь-С1" было прикрытие зенитных ракетных систем С-300ПМ2.

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В Воронеже и раньше замечали военную технику

Видео обнародовали в соцсетях местные жители. В пресс-службе Западного военного округа утешили воронежцев, что, мол, учения проходят без стрельбы.

В конце января в Воронеже уже произошла похожая ситуация. Правда, тогда по одной из улиц проехалась огромная колонна военной техники – из 40 машин.

Уже 5 февраля минобороны России отчиталось о завершении учений

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов создали кольцо прикрытия в зонах развертывания стартовых площадок для отражения атак беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты,

– заявили в пресс-службе Минобороны.

5 февраля в военном ведомстве государства-агрессора доложили о завершении учений ПВО. К ним привлекали более 500 военных и более 80 единиц вооружения – военной, специальной и авиационной техники.

Обратите внимание! По нормам международного гуманитарного права, размещение военной техники возле гражданских объектов (в частности, больниц, школ и детсадов) – запрещено. Ведь в случае боевых действий эти объекты могут попасть в зону поражения.

Смотрите видео, как ЗРК оказался возле школы и садика в Воронеже:

Ранее США узнали о переносе Путиным "ядерных учений" на время возможной атаки на Украину, – СМИ

Россия анонсировала новые военные учения

Отметим, что недавно Россия анонсировала новые военные учения. Они будут проходить в 50 километрах от украинской границы – в Ростовской области. К учениям привлекут танки, пехоту и артиллерию. Их запланировали на 11 февраля.