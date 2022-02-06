Дивний інцидент трапився 3 лютого у мікрорайоні Шилово. Завданням "Панцир-С1" було прикриття зенітних ракетних систем С-300ПМ2.

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У Воронежі і раніше помічали військову техніку

Відео оприлюднили у соцмережах місцеві мешканці. У пресслужбі Західного військового округу втішили воронежців, що, мовляв, навчання відбуваються без стрільби.

Наприкінці січня у Воронежі вже трапилась схожа ситуація. Щоправда, тоді однією з вулиць проїхалась велетенська колона військової техніки – з 40 машин.

Вже 5 лютого міноборони Росії відзвітувало про завершення навчань

Розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів створили кільце прикриття в зонах розгортання стартових майданчиків для відбиття атак безпілотних літальних апаратів умовного противника на командні пункти,

– заявили у пресслужбі міноборони.

5 лютого у військовому відомстві держави-агресорки доповіли про завершення навчань ППО. До них залучали понад 500 військових та понад 80 одиниць озброєння – військової, спеціальної та авіаційної техніки.

Зверніть увагу! За нормами міжнародного гуманітарного права, розміщення військової техніки біля цивільних об'єктів (зокрема, лікарень, шкіл та дитсадків) – заборонено. Адже в разі бойових дій ці об'єкти можуть потрапити у зону ураження.

Дивіться відео, як ЗРК опинився біля школи та садка у Воронежі:

Раніше США дізналися про перенесення Путіним "ядерних навчань" на час можливої атаки на Україну, – ЗМІ

Росія анонсувала нові військові навчання

Зазначимо, що нещодавно Росія анонсувала нові військові навчання. Вони відбуватимуться за 50 кілометрів від українського кордону – у Ростовській області. До навчань залучать танки, піхоту та артилерію. Їх запланували на 11 лютого.

