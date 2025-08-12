Украинская песня – в зависимости от периода становления нации, или наоборот – во времена советской стагнации, колонизации и московской имперской политики – была едва ли не единственным публичным культурным носителем украинской идентичности. И это – несмотря на запреты, заключения и многочисленные казни. Поэтому важность сохранения украинского слова в песне трудно переоценить.

От подполья до Ивасюка: как формировала украинская песня

Трансформация украинской песни с тихого, осторожного порой подпольного кода нации до культурно-ментального оружия происходила в соответствии с запросом и потребностью общества. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Эта трансформация происходила несмотря на искажение, высмеивания и маргинализацию песни, как части культуры "недоразвитых, необразованных крестьян". Во времена, когда настоящий хит мог быть только на языке оккупанта, вдруг среди тех же "крестьян" по-бунтарски "выстреливали" Ивасюк, "Смеричка". Они собирали стадионы, возвращая украинскую песню в мейнстрим.

Зато "слабые" и "потеряшки" занимали неопределенную позицию, продолжая нести "какуюразницу" и помогали имперцам создавать из украинцев "образованных малороссов, которым стыдно за диких крестьян".

Сегодня украинская идентичность формируется особенно интенсивно. В такие моменты важно вспоминать, с чего начиналось это формирование – возвращаться к песням авторов, которые создавали "золотой фонд" украинской музыки.

Это способ отдать дань уважения тем, кого сегодня вспоминают редко, но чьи произведения были и остаются важной частью наших музыкальных корней.

Это способ отдать дань уважения тем, кого сегодня вспоминают редко, но чьи произведения были и остаются важной частью наших музыкальных корней.

Как суржик формирует современную украинскую музыку?

По трансформации украинской песни во время войны, то я считаю, что не стоит обесценивать нелепые попытки переобутых "потеряшек" переводить с "языка". Не стоит акцентировать на прошлом, первоисточнике, языке предков, святости украинского слова и вообще на любом его качестве.

Язык – живой организм, постоянно развивающийся, а не музейный экспонат. Суржик, нравится он кому-то или нет, – часть этого организма. Поэтому "Курган и Agregat" – не менее важны, чем рафинированная украинская эстрада Бобула, Павлика, Зиброва и Сандулесы.

Пример Северной Ирландии

Для примера, вспомню сюжет современного ирландского художественного фильма о становлении ирландской группы Kneecap.

Не буду пересказывать положение и статус ирландского языка в Северной Ирландии сегодня – это их внутреннее дело. Но трудно и сравнивать северных ирландцев с нами, поскольку та часть ирландского мира является важной частью объединенного королевства, в отличие от нас.

Но относительно идеи. Двое братьев вместе со своим учителем музыки создают группу, которая едва ли не единственная исполняет свои песни на ирландском. Их преследует и полиция, и вековой центр ирландского наследия. Ирония и параллель с Украиной в том, что они фактически устроили языковую революцию против языковых охранников.

В фильме старшее поколение ирландских патриотов – это те, кто представляет возрождение языка как музейную реставрацию или реконструкцию – говорит правильно, литературно, без "мусора" и тем более без ругани. Но такая позиция делает язык недоступным для юного поколения, потому что они не живут в стерильном мире, а в реальном мире с Netflix, хип-хопом, уличным сленгом и всеми нюансами.

Kneecap берут ирландскую брань, уличный сленг (читай суржик), жаргон – и возвращают их к жизни. Для старых патриотов это выглядит как профанация, а на самом деле – это реанимация: они выводят язык из подполья, ставят его на сцену клуба, заводят в соцсети, на Spotify, в TikTok.

Параллель с Украиной – не столько об англицизмах и русизмах, сколько о разрыв между "языковыми пуристами" и "языковыми инноваторами".

У нас тоже есть:

те, кто хочет, чтобы украинский звучал как из уст Ивана Котляревского или Ивана Франко, другие – из учебника советской Украины 1950 года;

и есть те, кто заводит его в хип-хоп, инди, постестрадный кринж, извлекает из самых низких слоев уличной культуры, используя ругательство, но на украинском, и не чуждается грубого суржика.

Получается, что пока первые охраняют "чистоту могилы", вторые – пытаются сделать язык живым в среде, где молодежь достает его с русифицированного диалекта, а не наоборот – рисуя алгоритм легкого и логического возвращения к привычной и понятной, а в случае с ирландцами – на английский.

Kneecap – это о языковой борьбе и выживании культуры. "Курган и Agregat" – о самоиронии и гордости за свои корни, даже если оно пахнет дизелем, свеклой и MacCoffee. Обе группы идут против языкового снобизма, но каждая в своем контексте. Суржик, диалекты, ругань – все без фильтров, но в хип-хоп-формате.

Вместо того чтобы подгонять себя под "культурный стандарт", они сделали свой собственный и тем самым вывели сельский, уличный, постсоветский колорит в тренд.

"Курган и Agregat", как и Kneecap, снимают табу с того, что считается "некультурным". Делают это так, что молодежь начинает воспринимать этот язык как свой, а не как стыд. Разница лишь в том, что Kneecap возрождают язык, который реально на грани исчезновения, а "Курган и Agregat" работают с идентичностью. Они не спасают украинский от исчезновения, а показывают, что на нем можно говорить и о тракторе, и о любви, и об алкоголе – и это круто.

Это об украинской песне сегодня. А насчет будущего, то ее следует выносить наружу, пока украинский вопрос окончательно не маргинализировался. У нас есть шанс на экспорт – как пример и наука другим национальностям и меньшинствам, в том числе и Северной Ирландии. Путь к этому – независимые коллаборации. Например, совместный проект под названием "Говори/Abair é", участниками которого украинские и ирландские исполнители.

Но так, чтобы британцы не передумали нам помогать из-за призывов к сепаратизму. Напоминаю, что в Северной Ирландии ирландский язык – музейный экспонат.

Возможно, украинской песни еще далеко до статуса "музейной", но именно это должно стать нашим предохранителем – не дать ей туда попасть. Сила песни в том, что она способна жить в любой форме: от академической сцены до уличного рэпа. Она может быть нежной или брутальной, традиционной или экспериментальной, но главное – оставаться своей. Если мы будем не только беречь ее корни, но и смело вплетать новые мотивы, то украинская песня и в дальнейшем будет звучать громко и в Украине, и за ее пределами.