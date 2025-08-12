Как песни становятся боевым маршем на фронте?

До полномасштабного вторжения мы часто воспринимали музыку как развлечение, как фон для жизни. Но война изменила все. Она вернула песню в ее первоначальное значение – как оружие, как инструмент памяти, как способ держать себя и своих близких. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

С первых дней вторжения украинская культура стала важным фронтом. Она поддерживает, вдохновляет, объясняет миру, кто мы есть. И так, она помогает Вооруженным Силам Украины. Не только благотворительными концертами или сбором средств. Своей силой и содержанием.

Многие исполнители ушли в ряды ВСУ. Кто-то сменил сцену на окопы, кто-то студию на волонтерский штаб. И даже там они находят способ петь. Пример, который знает весь мир, – Андрей Хлывнюк и "Червона калина".

Песня, родившаяся более ста лет назад, снова стала боевым маршем. Я видел, как под нее шли в бой мои побратимы. И я сам шел.

Мы получили целую волну песен, которые невозможно слушать равнодушно. "Манифест", "Червона калина", "У мене немає дому" – они уже стали маркерами времени. Это музыка, которая проживает с нами события. Это те мелодии, которые мы будем слышать через 10 – 20 лет и возвращаться в это время, с его болью, достоинством и несокрушимостью.

Каким голосом мы должны звучать?

Но есть важный момент, о котором нельзя молчать. Я против "байрактарщины" и "шароварщины" в музыке. Против спекуляций на войне, против того, чтобы делать из трагедии дешевую эстраду. Песня о войне должна быть честной. Она должна вырастать из опыта, из ощущения, из правды, а не из желания "зайти в тренды". Потому что мы сейчас платим слишком высокую цену за каждое слово.

В то же время военные песни, написанные искренне, останутся в нашей памяти навсегда. Их будут петь дети, которые вырастут в свободной Украине. Их будут знать подростки, которые сейчас взрослеют быстрее, чем должны были бы. Их будут помнить герои, которые защищают страну сегодня. Это уже часть нашего культурного кода.

Моральная ответственность исполнителей сейчас невероятно велика. Мы должны понимать, что музыка – не всегда только эмоция, это месседж, который услышит мир. Каждая строка или усиливает нас, или обесценивает. И каждый артист должен ответить себе: каким голосом я хочу говорить со своей страной сейчас?

Украинская песня во время войны – это не бегство от реальности, это ее отражение. Это способ зафиксировать правду, передать ее тем, кто будет после нас. И одновременно это опора, что помогает жить сегодня. Потому что песня это всегда о любви. Даже когда она о потере.

Сегодня музыка является частью культурного сопротивления. И пока она звучит – мы существуем.