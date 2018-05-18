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Сущенко написал письмо Савченко: опубликованы фото

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Сущенко написал письмо Савченко
Сущенко написал письмо Савченко / Коллаж 24 Канал

Незаконно удерживаемый в России украинский журналист Роман Сущенко направил письмо арестованному нардепу Надежде Савченко, которая подозревается в организации терактов. К своему письму журналист добавил и собственноручно созданный рисунок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Надежды Савченко – Вера Савченко, добавив соответствующие фото.

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"От Романа Сущенко пришло письмо к Надежде! Цветы нарисованы чаем и соком свеклы! Невероятно красивая живопись ... Верю, что украинцы будут свободны! Верю, что на аукционе (когда все кончится хорошо для украинцев) эта картина будет стоить куда дороже, чем "лизоблюдства Антоши Геращенко" и другие трагические реализмы ... ", – говорится в сообщении Веры Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Таким образом, под стражей политик пробудет до 13 июля.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Роман Сущенко Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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