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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Сущенко написав листа до Савченко: опубліковані фото

2019 Читать новость на русском
Сущенко написав листа до Савченко
Сущенко написав листа до Савченко / Колаж 24 Канал

Незаконно утримуваний у Росії український журналіст Роман Сущенко надіслав листа арештованому нардепові Надії Савченко, яка підозрюється в організації терактів. До свого листа журналіст додав і власноруч створений малюнок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сестра надії Савченко – Віра Савченко, додавши відповідні фото.

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"Від Романа Сущенка прийшов лист до Надії! Квіти намальовані чаєм і соком буряка! Неймовірно красивий живопис... Вірю, що українці будуть вільні! Вірю, що на аукціоні (коли все скінчиться добре для українців) ця картина буде коштувати куди дорожче, ніж "лизоблюдства Антоши Геращенка" та інші трагічні реалізми...", – мовиться у повідомленні Віри Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Таким чином, під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Надія Савченко Затримання Савченко Роман Сущенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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