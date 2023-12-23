Существенное усиление ПВО и санкции: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 23 декабря традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Президент рассказал, что неделя накануне Рождества сделала украинцев и Украину еще сильнее. В частности, есть новые пакеты поддержки.

Обратите внимание Россия может попытаться напасть на Европу зимой 2024 – 2025 года, – Bild

Украинский лидер сообщил, что Германия предоставит Украине новые зенитные установки Gepard, снаряды и другое необходимое оружие. Также Зеленский поблагодарил Нидерланды за пакет поддержки более чем на 100 миллионов евро. Он поможет стойкости украинцев. Финляндия уже объявила о 21-м пакете помощи Украине.

Кроме того, Зеленский подчеркнул увеличение потенциала санкций от США. Есть важные решения в отношении тех, кто поддерживает Россию. Кроме того, Украина ожидает утверждения пакета поддержки от США на 2024 год. Президент подчеркнул, что он благодарен представителям обеих партий за понимание.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский о воздушном щите

Также украинский лидер подчеркнул, что эта неделя доказала, насколько эффективно усиление украинского воздушного щита.

На этой неделе мы снова доказали, насколько действенно усиление нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению,

– говорится в сообщении.

Украинский лидер о санкциях

Также Зеленский поблагодарил украинских защитников.

Зеленский подчеркнул, что есть новые санкционные решения Украины. Президент заявил, что подписал уже соответствующие указы. Новые ограничения касаются более 130 юридических лиц и более 20 физических лиц.