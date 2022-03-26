Существенных изменений не произошло, – в Генштабе раскрыли тактику врага

Прошли 30-е сутки героического сопротивления украинцев российским захватчикам. Враги продолжают обстреливать мирные города и пытаться восполнить свои потери.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты терпят сокрушительные потери в технике и живой силе. В общей сложности ВСУ ликвидировали примерно 16 тысяч вражеских солдат.

К теме Россия мобилизует свои силы из Грузии для участия в войне против Украины, – СМИ

В Генштабе рассказали о тактике захватчиков

В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00 26 марта. В течение суток существенных изменений в тактике действий оккупатов не произошло.

Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры,

– отметили в Генштабе.

Кроме того, захватчики перемещают дополнительные артиллерийские подразделения к границе с Украиной. Пока защитники уточняют эти данные.

Стоит посмотреть – В России начали расконсервировать старые танки