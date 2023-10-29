Есть ли вероятность блекаутов: в Укрэнерго поделились прогнозом

В Украине делают все возможное, чтобы если не избежать, то минимизировать вероятность блекаутов. В Укрэнерго поделились прогнозом, стоит ли их ожидать этой зимой.

Своими мыслями по поводу вероятного отключения света в интервью поделился председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он подчеркнул, что вероятность блекаутов "очень зависит от обстрелов".

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В Украине пока не планируют отключения

Это очень зависит от обстрелов. Если будут какие-то масштабные обстрелы и будут повреждены снова большие энергообъекты, могут быть такие риски,

– отметил он.

В то же время, если речь идет о сценарии, в котором обстрелов не будет, то в Укрэнерго понимают, каким образом покрывать потребление электроэнергии зимой. Кудрицкий отметил, что наше государство не обойдется без импорта из Европы. Все потому, что нашим электростанциям все еще нужна подстраховка и поддержка.

Мы сейчас не планируем отключений ни на ближайшие недели, ни вообще, потому что нет обстрелов, как я уже сказал. С импортом и, возможно, с включением дополнительных блоков на природном газе мы эту зиму должны пройти,

– отметил он.

По его мнению, вероятность общенационального блекаута "чисто условна", энергетики ведь научились противодействовать "и таким угрозам в новом сезоне".

По словам Кудрицкого, он – большой оптимист. И он всегда склонен подыскивать пути, позволяющие сделать так, чтобы было лучше. Он подчеркнул, что необходимо будет максимально концентрировать усилия, а также уделить большое внимание прохождению отопительного сезона. Это должны делать как энергетики, так и Силы обороны, так и сами потребители.

Потому что предприятия могут позаботиться о себе, обеспечив производство автономными источниками питания. Объекты критической инфраструктуры, такие как котельные, больницы, также должны быть оборудованы генераторами,

– отметил он.

В то же время потребители на бытовом уровне тоже должны быть готовыми к сложным сценариям, если атаки будут. Кудрицкий отметил, что все уже знают, как это делается и что нужно делать.

Желательно утеплить жилище. Желательно, если есть генератор или Ecoflow или какое-либо такое устройство, еще раз проверить его работоспособность, проверить, что оно работает. Запасы воды – то есть такие простые бытовые вещи. И обязательно проверить адрес ближайшего пункта несокрушимости,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что в этом материале мы рассказывали, как подготовиться к возможному блекауту. У вас еще есть время, чтобы сделать все от себя зависящее, чтобы легче было пройти возможное отключение света.