Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси – Генштаб ВСУ

Российский агрессор продолжает использовать Беларусь в войне против Украины. Оккупанты цинично обстреливают Украину с белорусской территории, а теперь еще могут привлечь вооруженные силы Беларуси.

Россия использует аэродромную сеть белорусов

За прошедшие сутки российский агрессор нанес 6 ракетных и 4 авиационных удара по Украине. Эти удары были нанесены с белорусской территории, хотя диктатор Александр Лукашенко обещал "тишину" во время переговоров Украины и России.

На тему В направлении Украины из Беларуси постоянно взлетают транспортные самолеты, – Генштаб ВСУ

В воздушном пространстве Беларуси в дежурстве находятся воздушно-космические силы России. Также россияне используют аэродромную сеть белорусов для перевозки личного состава и грузов.

Поэтому в Генштабе ВСУ сообщили, что в настоящее время существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси.

До этого Генштаб информировал, что белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

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