Он добавил, что промедление может повлечь за собой серьезные последствия, в частности – начало боевых действий на территории Европы.

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Зеленский отметил, что в случае отсутствия помощи от партнеров, российские войска пойдут дальше.

Российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевоенную. На их границах, под их городами. И пойдут дальше,

– отметил Зеленский.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности дали бы Украине возможность реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

Обратите внимание – основные усилия ВСУ направляют на защиту Кривого Рога, Запорожья и Николаева