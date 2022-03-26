Він додав, що зволікання може потягнути за собою серйозні наслідки, зокрема – початок бойових дій на території Європи.

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Зеленський зазначив, що в разі відсутності допомоги від партнерів, російські війська підуть далі.

Російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі,

– зазначив Зеленський.

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

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