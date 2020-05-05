Существуют ли проблемы с монобольшинством "Слуга народа" в Верховной Раде: объяснение Арахамии

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает, что пока никаких проблем в монобольшинстве нет. А то, что нардепы от политсилы порой не поддерживают некоторые важные законопроекты, – нормальный процесс и во фракции действует демократическая процедура принятия решений.

Как пояснил один из руководителей "Слуги народа", в последнее время для принятия того или иного законопроекта пропрезидентской политсиле нужна помощь других фракции, поскольку в Украине действует карантин. Об этом Арахамия рассказал в комментарии ресурсу "Новое время".

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"У нас в зале – обычно 245 человек. А из-за карантина – всего 205–210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас – нехватка. И наша посещаемость, кстати, в процентном соотношении не является ни большей, ни меньшей, чем посещаемость других фракций", – отметил он.

В то же время Арахамия заверил, что никаких проблем с монобольшинством в парламенте нет.

"Ну, смотрите, восемь месяцев оно существует, и каждый месяц появляются громкие заголовки: "Распад монобольшинства", "Конец эпохи монокоалиции" и прочее на эту тему. Потом мы выходим в зал, показываем, что все есть. Вот, последнее голосование по бюджету посмотрите (тогда правки в бюджет поддержали 226 нардепов от "Слуги народа" – 24 канал)", – говорит Арахамия.

Правда, нардеп не смог дать никаких гарантий, сколько продержится монобольшинство. Но, по его словам, партия "Слуга народа"будет делать все, чтобы оно жило максимально долго.

У нас к каждому – индивидуальный подход. А вообще, если голосуют против, это нормальный процесс, у нас же не диктатура. У мажоритарщика есть собственное мнение, и у списочника есть собственное мнение. Депутату-списочнику, конечно, труднее, с точки зрения независимости, но в общем-то у нас нет такого, когда от тебя требуют, приставив к виску пистолет: голосуй!

– подчеркнул он.

Арахамия добавил, что во фракции действует демократическая процедура принятия решений. И он может вмешаться, только когда правило "70 на 30" не соблюдается. И это является принципиальным вопросом.

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К слову, в конце апреля Арахамия отмечал, что Верховная Рада в режиме внеочередных заседаний проработает еще в течение двух или трех недель. А с 20 мая парламентарии планируют вернуться к работе очередной сессии. Заметим, что эти слова нардепа прозвучали еще до решения Кабмина продлить карантин до 22 мая.



Как размещаются фракции в Верховной Раде / инфографика 24 канал