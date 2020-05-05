Чи існують проблеми з монобільшістю "Слуга народу" у Верховній Раді: пояснення Арахамії

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконує, що наразі жодних проблем у моноільшості немає. А те, що нардепи від полісили деколи не підтримують деякі важливі законопроєкти, – нормаьний процес і у фракції діє демократична процедура ухвалення рішень.

Як пояснив один зі керівників "Слуги народу", останнім часом для ухвалення того чи іншого законопроєкту пропрезидентській політсилі потрібна допомога інших фракції, оскільки в Україні діє карантин. Про це Арахамія розповів у коментарі ресурсу "Новое время".

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"У нас у залі – зазвичай 245 осіб. А через карантин – всього 205 – 210 осіб. Звичайно, потрібно звертатися в цьому випадку за підтримкою до інших партій, тому що елементарно у нас – нестача. І наша відвідуваність, до речі, в процентному співвідношенні не є ані більшою, ані меншою, ніж відвідуваність інших фракцій", – зазначив він.

Водночас Арахамія запевнив, що жодних проблем із монобільшістю в парламенті немає.

"Ну, дивіться, вісім місяців вона існує, і кожен місяць з’являються гучні заголовки: "Розпад монобільшості", "Кінець епохи монокоаліції" та інше на цю тему. Потім ми виходимо в зал, показуємо, що все є. Ось, останнє голосування щодо бюджету подивіться (тоді правки до бюджету підтримали 226 нардепів від "Слуги народу" – 24 канал)", – каже Арахамія.

Щоправда, нардеп не зміг дати жодних гарантій, скільки протримається монобільшість. Але, за його словами, партія "Слуга народу" робитиме все, щоб вона жила максимально довго.

У нас до кожного – індивідуальний підхід. А взагалі, якщо голосують проти, це нормальний процес, у нас – таки не диктатура. У мажоритарника є власна думка, і у списочника є власна думка. Депутату-списочнику, звичайно, важче, з точки зору незалежності, але в загальному-то у нас немає такого, коли від тебе вимагають, приставивши до скроні пістолет: голосуй!

– підкреслив він.

Арахамія додав, що у фракції діє демократична процедура ухвалення рішень. І він може втрутитися, тільки коли правило "70 на 30" не дотримується. І це є принциповим питанням.

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До слова, наприкінці квітня Арахамія зазначав, що Верховна Рада у режимі позачергових засідань пропрацює ще упродовж двох – трьох тижнів. А з 20 травня парламентарі планують повернутись до роботи чергової сесії. Зауважимо, що ці словами нардепа пролунали ще до рішення Кабміну продовжити карантин до 22 травня.



Як розміщуються фракції у Верховній Раді / інфографіка 24 канал