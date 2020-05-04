Арахамія пояснив причини скандалів навколо "Слуги народу"

З часу парламентських виборів, відколи фракція "Слуги народу" сформувала монобільшість у парламенті, навколо неї виникають постійні скандали. Керівник фракції у Верховній Раді Давид Арахамія назвав дві головні причини, чому так відбувається.

За словами Арахамії, більшість скандалів є "висмоктані з пальця". І все це ніби відбувається на фоні опозиції, яка ""ніби не існує і нікому не цікава". Про це він розповів в інтерв'ю журналу НВ.

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""Ось раніше які були скандали! Коли депутат із партії влади віджав літієве родовище вартістю 2 мільярди доларів! Бачили такі скандали у "Слуги народу"? У нас хтось комусь написав щось, комусь прочитав, щось буркнув", – переконаний Арахамія.

Про що йде мова. У 2018 році стало відомо, що компанія, пов’язана з оточення колишнього нардепа від БПП та близького друга Петра Порошенка Ігоря Кононенка та тодішнього міністра енергетики Ігоря Насалика – "Петро-Консалтінг" – поза конкурсом отримала спецдозвіл на розробку великого родовища літію. Запаси руди на цьому родовищі були оцінені у 2,5 мільярди доларів. Більше про це читайте у розслідуванні журналістів.

Натомість, на думку Арахамії, скандали навколо "Слуги народу" стають популярні з двох причин.

"На мій погляд, людям подобається шмагати "Слугу народу" з двох причин. З одного боку, тим, хто не підтримав партію на виборах, приємно відчути себе в ситуації власної "правоти". Тобто знайти в нашій роботі купу вад, сказати: "А ми ж говорили, що так і буде!". А в наших виборців виявилися завищені очікування, адже "Слуга народу" – велика партія, це ніби зліпок українського суспільства", – заявив Арахамія

Він також додав, що такі ситуації виникають через те, що в партію увійшли люди з різними поглядами та різним бекграундом.

Найвідоміші скандали у "Слузі народу"

Перевірка депутатів на детекторі брехні. У перші місяці роботи 11 депутатів від СН на засіданні фінансового комітету відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Тоді ж з'явилася інформація про можливий підкуп депутатів, і їх відправили на поліграф.

Яременко та переписка з повією. 30 листопада були опубліковані фотографії з листування депутата від СН Богдана Яременка, де він переписувався з повією. При цьому після публікації цих фотографій Яременко спочатку заявив, що це він навмисно спровокував журналістів, потім звинуватив журналістів у кримінальному злочині. Також він вибачився. Але й надалі залишився головою комітету з питань закордонної політики.

Ольга Скороход, її сльози за правками та затримання чоловіка. Наприкінці жовтня Анна Скороход розплакалася прямо на засіданні Верховної Ради. Сльози у неї викликали, за її словами, ігнорування правок, які вона хотіла внести. Це сталося під час розгляду законопроєкту №2239-1 щодо анбандлінгу газотранспортної системи.

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Анна Скороход перебуває у цивільному шлюбі із бізнесменом Олексієм Алякіним. Він оголошений російською владою в розшук за підозрою в шахрайстві. У 2013-му він отримав український паспорт та відповідно відмовився від російського. Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її відмову голосувати за ринок землі. В листопаді її було виключено з фракції.

Скандали з Антоном Поляковим. Тоді ж фракції виключили і Антона Полякова. Він відзначився неоднозначною поведінкою в Раді. Звинуватив іншого депутата в тому, що той замовив його вбивство в кримінального авторитета.

Гвалтівників Іванісов. У листопаді стало відомо, що депутат-мажоритарник Роман Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Він відбув покарання. Також виявилося, що в біографії він вказав, що навчався у Запорізькому державному університеті та Бердянському університеті менеджменту та бізнесу. Однак в обох ВНЗ цю інформацію спростували. Його виключили з фракції, але він і надалі є народним депутатом.

Гео Лерос та брат Єрмака. Депутат від СН Гео Лерос опублікував відео, де брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис "торгує" державними посадами. Дійшло до того, що справою зайнялася поліція, але саме Денис Єрмак став потерпілим.

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Поправочний спам від "Слуг народу". На розгляді парламенту перебуває "антиколомойський" законопроєкт. Серед іншого він передбачає, що націоналізований банк не можна буде повернути його колишнім власникам. Це стосується і "Приватбанку", за який судиться його колишній власник олігарх Ігор Коломойський. Та до другого читання цього законопроєкту, який важливий для співпраці з МВФ, було подано одразу понад 16 тисяч правок (в самому законопроєкт менше слів). Одразу сім депутатів подали понад тисячу правок. Серед них і п'ятеро з фракції "Слуга народу": Дмитро Чорний, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Дунда, Сергій Демченко та Олександр Дубінський.

Тищенко та його "Велюр". Скандал з депутатом Миколою Тищенком розгорівся, коли журналісти встановили, що його ресторан "Велюр" в Києві продовжує приймати vip-гостей пропри карантин.