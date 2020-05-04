Арахамия объяснил причины скандалов вокруг "Слуги народа"

Со времени парламентских выборов, с тех пор как фракция "Слуги народа" сформировала монобольшинство в парламенте, вокруг нее возникают постоянные скандалы. Руководитель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия назвал две основные причины, почему так происходит.

По словам Арахамии, большинство скандалов "высосаны из пальца". И все это якобы происходит на фоне оппозиции, которая "будто бы не существует и никому не интересна". Об этом он рассказал в интервью журналу НВ.

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"Вот ранее какие были скандалы! Когда депутат из партии власти отжал литиевое месторождение стоимостью 2 миллиарда долларов! Видели такие скандалы в "Слуги народа"? У нас кто-то кому-то написал что-то, кому-то прочитал, что-то буркнул", – убежден Арахамия.

О чем идет речь. В 2018 году стало известно, что компания, связанная с окружением бывшего нардепа от БПП и близкого друга Петра Порошенко Игоря Кононенко и тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика – "Петро-Консалтинг" – вне конкурса получила специальное разрешение на разработку крупного месторождения лития. Запасы руды на этом месторождении были оценены в 2,5 миллиарда долларов. Больше об этом читайте в расследовании журналистов.

Зато, по мнению Арахамии, скандалы вокруг "Слуги народа" становятся популярными по двум причинам.

"На мой взгляд, людям нравится хлестать "Слугу народа" по двум причинам. С одной стороны, тем, кто не поддержал партию на выборах, приятно почувствовать себя в ситуации собственной "правоты". То есть найти в нашей работе кучу недостатков, сказать: "А мы говорили, что так и будет!". А в наших избирателей оказались завышенные ожидания, ведь "Слуга народа" – большая партия, это как слепок украинского общества", – заявил Арахамия.

Он также добавил, что такие ситуации возникают из-за того, что в партию вошли люди с разными взглядами и разным бэкграундом.

Самые известные скандалы в "Слуге народа"

Проверка депутатов на детекторе лжи. В первые месяцы работы 11 депутатов от СН на заседании финансового комитета отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Тогда же появилась информация о возможном подкупе депутатов, и их отправили на полиграф.

Яременко и переписка с проституткой. 30 ноября были опубликованы фотографии из переписки депутата от СН Богдана Яременко, где он переписывался с проституткой. При этом после публикации этих фотографий Яременко сначала заявил, что это он намеренно спровоцировал журналистов, потом обвинил журналистов в уголовном преступлении. Также он извинился. Но и в дальнейшем остался председателем комитета по вопросам внешней политики.

Ольга Скороход, ее слезы за правками и задержание мужа. В конце октября Анна Скороход расплакалась прямо на заседании Верховной Рады. Слезы у нее вызвало, по ее словам, игнорирование поправок, которые она хотела внести. Это произошло во время рассмотрения законопроекта №2239-1 об анбандлинге газотранспортной системы.

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Анна Скороход находится в гражданском браке с бизнесменом Алексеем Алякиним. Он объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве. В 2013-м он получил украинский паспорт и соответственно отказался от российского. Скороход заявила, что ее мужа задержали из-за ее отказа голосовать за рынок земли. В ноябре она была исключена из фракции.

Скандалы с Антоном Поляковым. Тогда же фракции исключили и Антона Полякова. Он отличился неоднозначным поведением в Раде. Обвинил другого депутата в том, что тот заказал его убийство в криминального авторитета.

Насильник Иванисов. В ноябре стало известно, что депутат-мажоритарщик Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Он отбыл наказание. Также оказалось, что в биографии он указал, что учился в Запорожском государственном университете и Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Однако в обоих вузах эту информацию опровергли. Его исключили из фракции, но он и сейчас является народным депутатом.

Гео Лерос и брат Ермака. Депутат от СН Гео Лерос опубликовал видео, где брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денис "торгует" государственными должностями. Дошло до того, что делом занялась полиция, но сам Денис Ермак стал потерпевшим.

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Поправочный спам от "слуг народа". На рассмотрении парламента находится "антиколомойский" законопроект. Среди прочего он предусматривает, что национализированный банк нельзя будет вернуть его бывшим владельцам. Это касается и "Приватбанка", за который судится его бывший владелец олигарх Игорь Коломойский. Но ко второму чтению этого законопроекта, который важен для сотрудничества с МВФ, было подано сразу более 16 тысяч поправок (в самом законопроекте меньше слов). Сразу семь депутатов подали более тысячи поправок. Среди них и пятеро из фракции "Слуга народа": Дмитрий Черный, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда, Сергей Демченко и Александр Дубинский.

Тищенко и его "Велюр". Скандал с депутатом Николаем Тищенко разгорелся, когда журналисты установили, что его ресторан "Велюр" в Киеве продолжает принимать vip-гостей, несмотря на карантин.