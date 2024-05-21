Суспильне заявление опубликовали на официальном сайте Общественного 21 мая. Детали о решении вещателя читайте далее в материале.

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Что известно о ситуации

В Суспильном заявили, что с 21 мая Суспильне Вещание будет усиливать на канале Первый информационный блок марафона дополнительным контентом Суспильне Новости, "Суспильне . Студия", документальными фильмами собственного производства и расследованиями, а также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона "Единые новости #UАразом".

"Команда Суспильного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона "Единые новости #UАразом". Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране", – отметил председатель правления Суспильного вещания Николай Чернотицкий.

Там отметили, что соответствующие изменения в Меморандуме о деятельности телемарафона подписали все его производители.

По данным источников Детектор медиа, круглосуточное вещание на Первом канале в рамках марафона Суспильне начнет транслировать сегодня, в 15:00 часов.

На мой взгляд, это цивилизованный "развод", которого удалось достичь в рамках расширения производства контента. Мы получили письменные гарантии от СНБО, что такими действиями не будем нарушать решение Совета безопасности. Команда Суспильного готова к возобновлению круглосуточного вещания на Первом. Надеюсь, у нас все получится,

– отметила в комментарии "Детектору медиа" председатель наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.

В издании добавили, что сейчас ведутся переговоры относительно возможного обмена контентом между Суспильным и коммерческими каналами-участниками "Единых новостей". Сейчас контент Суспильного коммерческие вещатели транслировать не будут.

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