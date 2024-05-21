Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті Суспільного 21 травня. Деталі про рішення мовника читайте далі в матеріалі.
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Що відомо про ситуацію
В Суспільному заявили, що з 21 травня Суспільне Мовлення посилюватиме на каналі Перший інформаційний блок марафону додатковим контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом".
"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід'ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом". Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", – зазначив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.
Там зазначили, що відповідні зміни в Меморандумі про діяльність телемарафону підписали всі його виробники.
За даними джерел Детектор медіа, цілодобове мовлення на Першому каналі в рамках марафону Суспільне почне транслювати сьогодні, о 15:00 годині.
На мій погляд, це цивілізоване "розлучення", якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас усе вийде,
– зазначила в коментарі "Детектору медіа" голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.
У виданні додали, що зараз тривають перемовини відносно можливого обміну контентом між Суспільним та комерційними каналами-учасниками "Єдиних новин". Наразі контент Суспільного комерційні мовники транслювати не будуть.
Держдеп вніс "Єдині новини" у звіт про порушення прав людини: що про це відомо
- У Держдепі США у своєму щорічному звіті про дотримання прав людини у світі згадали про український телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок.
- Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував внесення Держдепом США внесення телемарафону "Єдині новини" до звіту про порушення прав людини. Нардеп запропонував два варіанти, як на це може відреагувати наша держава.
- Зокрема, за словами Юрчишина, українська влада може врахувати зауваження наших партнерів. Або ж просто жодним чином не реагувати на подібні пункти у звіті Держдепу США.