После атаки России Суспільне возобновило работу

Суспільне возобновило работу в 23:41 1 марта. Больше часа назад спутниковый сигнал UA: Первый начали глушить.

Также оккупанты атаковали сайт Суспільного. Соответствующая информация о восстановлении была обнародована в телеграмме Суспільного.

Заметьте Россияне атаковали сайт Суспільного и глушат спутниковый сигнал вещателя

Суспільне возобновило работу

Наш сайт Суспільного снова работает,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что ориентировочно в 22:33 1 марта стало известно, что на сайт Суспільного совершили атаку – он был недоступен для пользователей.

По данным журналистов, запустили вирус, уничтожающий файлы.

Правила безопасности в Интернете / Инфографика 24 канала

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