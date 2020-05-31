За минувшие сутки на территории Операции объединенных сил не было спокойно. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ 8 раз, но, к счастью, потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты нарушили режим прекращения огня и стреляли из минометов калибра 82 миллиметра, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в фейсбуке.

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Где именно стреляли российские боевики

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку от Авдеевки противник утром использовал минометы калибра 82 миллиметра. Впоследствии агрессор еще трижды обстреливал оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

На подступах к Ореховому оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по позициям ВСУ противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Свободного.

Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 миллиметров.

Потерь от оружия врага среди украинских военных за прошедшие сутки не было. Однако, двое оккупантов, по данным разведки, ранены огнем ВСУ.

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Оккупированные территории / Инфографика 24 канала