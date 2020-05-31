За минулу добу на території Операції об'єднаних сил не було спокійно. Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ 8 разів, але, на щастя, втрат серед українських військових немає.

Окупанти порушили режим припинення вогню та стріляли з мінометів калібру 82 міліметри, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

До слова На межі з Кримом зник український військовий: ймовірно, його викрали

Де саме стріляли російські бойовики

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Авдіївки противник вранці задіяв міномети калібру 82 міліметри. Згодом агресор ще тричі обстрілював оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по позиціях ЗСУ противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного.

Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 міліметрів.

Втрат від зброї ворога серед українських військових минулої доби не було. Однак, двоє окупантів, за даними розвідки, поранені вогнем ЗСУ.

Не кожна доба на Донбасі минає для України без втрат. Від початку 2020 року загинули вже 53 герої, їхні історії та імена читайте за посиланням.



Окуповані території / Інфографіка 24 каналу