Войска оккупанта в течение 29 мая 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате атак врага один украинский боец получил ранения. По информации разведки, военные Объединенных сил ранили одного боевика. Вечером вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения Золотое.

Боевики били из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Украинские защитники дали решительный ответ на все атаки врага. К сожалению, в результате обстрелов войск оккупанта один военный Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 29 мая украинские военные ранили одного боевика.

Где и из какого оружия стреляли боевики

недалеко от Богдановки и Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

и – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Березового и Новотроицкого – из гранатометов различных систем;

и – из гранатометов различных систем; вблизи Лебединского и Старогнатовки – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

и – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в сторону Авдеевки – из минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Луганского – из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Гладосово и Новгородского – из минометов;

и из минометов; вблизи Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Оккупанты обстреляли участок разведения

Вечером из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения №2 Золотое. Палили из станковых противотанковых гранатометов. Это свидетельствует о нежелании боевиков придерживаться мирных договоренностей.

На участках разведения №1 и №3 режим тишины соблюдался.

Ситуация с начала суток 30 мая

Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. C начала 2020 года погибли уже 53 героя – список по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала