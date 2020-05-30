Війська окупанта протягом 29 травня 13 разів порушили режим припинення вогню. У результаті атак ворога один український боєць отримав поранення. За інформацією розвідки, військові Об'єднаних сил поранили одного бойовика. Ввечері збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення Золоте.

Бойовики гатили з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

Читайте також На Донбасі попрощались із загиблим командиром танкістів Юрієм Межаковим: фото, відео

Українські захисники дали рішучу відповідь на всі атаки ворога. На жаль, внаслідок обстрілів військ окупанта один військовий Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 29 травня українські воїни поранили одного бойовика.

Де та з якої зброї стріляли бойовики

неподалік Богданівки та Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Березового і Новотроїцького – з гранатометів різних систем;

– з гранатометів різних систем; поблизу Лебединського і Старогнатівки , – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

, – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; у сторону Авдіївки – з мінометів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– з мінометів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; неподалік Луганського – з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Гладосового і Новгородського – з мінометів;

– з мінометів; поблизу Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Окупанти обстріляли ділянку розведення

Ввечері з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 Золоте. Гатили зі станкових протитанкових гранатометів. Це свідчить про небажання бойовиків дотримуватися мирних домовленостей.

На ділянках розведення №1 та №3 режим режиму тиші дотримувалися.

Ситуація від початку доби 30 травня

Бойовики обстріляли Авдіївку з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 53 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу