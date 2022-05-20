Сутки на Юге: россияне стреляют из "Смерчей" по Николаеву, а на Херсонщине устраивают провокации

На Юге ситуация стабильно напряженная, ведь оккупанты продолжают провокативно обстреливать временно оккупированную Херсонщину. Также враги своими атаками уничтожают Николаев.

В то же время в Одесской области Украина противостоит вероятным вражеским диверсиям. В Приднестровье ситуация стабильно контролируемая силами обороны.

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Оккупанты осуществляют провокации в Херсонской области, сбивая ПВО свои же ракеты

В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, решисты еще и применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ,

– командование объяснило циничные и абсурдные поступки оккупантов.

Там также добавили, что Николаевщину враги атаковали системами залпового огня "Смерч". Областной центр региона, его инфраструктуру и производственные возможности разрушают.

Одесская область противостоит диверсиям

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействуют псевдоминерству,

– сообщили в ОК "Юг".

Добавили также, что стражи порядка задержали жителя Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о "подготовке взрыва" в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы. Кроме того, в Одесской области:

граница с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируемая силами обороны;

есть угроза ракетных ударов, ведь до сих пор в Черном море находятся корабельные группировки. Кроме того, нельзя исключать применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

В ОК "Юг" объяснили, что:

следует соблюдать нормы и правила безопасности;

не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге;

проверять информацию, чтобы не становиться жертвами фейков;

не распространять информацию, которая может сориентировать неприятеля в его действиях.

Успехи нашего войска на Юге

Наши подразделения ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнили 19 огневых задач. В частности, они уничтожили:

очередной склад боеприпасов в Херсонской области;

2 танка Т-72;

самоходную артустановку и гаубицу;

2 реактивные системы залпового огня "Град";

зенитно-ракетный комплекс "ТОР";

бронированную и автотехнику.

Еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил,

– рассказали в ОК.

Кратко о ситуации на Севере страны

Враги распространили фейковую информацию о том, что якобы наши военные разместили в Одессе подразделения ВСУ. В частности, представительница российского МИД Мария Захарова традиционно соврала, что якобы говорится о технике и ПВО на территории Одесской киностудии.

20 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря. К счастью, население не пострадало.

В течение 18 мая враги продолжили обстреливать Николаевщину. К счастью, пока данных о раненых людях нет. Однако оккупанты там повредили 20 домов.

Кроме того, в ОК "Юг" ранее писали, что захватчики повезут медийщиков в оккупированный Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск. Там они хотят встретиться с коллаборантами, чтобы создать фальшивую картинку российской пропаганды. На самом деле украинская власть напомнила прессе, что въезжать на временно оккупированные территории со стороны России – запрещено законом Украины.

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