Сутки на Юге: россияне стреляют из "Смерчей" по Николаеву, а на Херсонщине устраивают провокации

20 мая 2022 , 02:59
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На Юге ситуация стабильно напряженная, ведь оккупанты продолжают провокативно обстреливать временно оккупированную Херсонщину. Также враги своими атаками уничтожают Николаев.

В то же время в Одесской области Украина противостоит вероятным вражеским диверсиям. В Приднестровье ситуация стабильно контролируемая силами обороны.

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Оккупанты осуществляют провокации в Херсонской области, сбивая ПВО свои же ракеты

В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, решисты еще и применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ,
– командование объяснило циничные и абсурдные поступки оккупантов.

Там также добавили, что Николаевщину враги атаковали системами залпового огня "Смерч". Областной центр региона, его инфраструктуру и производственные возможности разрушают.

Одесская область противостоит диверсиям

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействуют псевдоминерству,
– сообщили в ОК "Юг".

Добавили также, что стражи порядка задержали жителя Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о "подготовке взрыва" в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы. Кроме того, в Одесской области:

  • граница с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируемая силами обороны;
  • есть угроза ракетных ударов, ведь до сих пор в Черном море находятся корабельные группировки. Кроме того, нельзя исключать применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

В ОК "Юг" объяснили, что:

  • следует соблюдать нормы и правила безопасности;
  • не пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге;
  • проверять информацию, чтобы не становиться жертвами фейков;
  • не распространять информацию, которая может сориентировать неприятеля в его действиях.

Успехи нашего войска на Юге

Наши подразделения ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнили 19 огневых задач. В частности, они уничтожили:

  • очередной склад боеприпасов в Херсонской области;
  • 2 танка Т-72;
  • самоходную артустановку и гаубицу;
  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • зенитно-ракетный комплекс "ТОР";
  • бронированную и автотехнику.

Еще на 40 рашистов сокращена численность вражеских сил,
– рассказали в ОК.

Кратко о ситуации на Севере страны

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Автор: Діана Квасневська