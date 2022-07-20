Смертельные обстрелы Гуляйполя, Никополя и удар по Одесской области: как прошла ночь в регионах

Ночь и сутки в Украине традиционно не обошлись без вражеских обстрелов. Опасность все еще остается для всех регионов, ведь враг не выбирает.

Источники 24 канала в ОВА рассказали о ситуации подробнее. Как обычно есть регионы, где относительно спокойно, а есть те, где воздушная тревога и опасность едва ли не постоянно.

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Относительно спокойные области

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине.

Также тихо было в:

Ивано-Франковский

Львовской

Черновицкой

Винницкой

Хмельницкой

Тернопольской областях.

Относительно спокойно было и в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.

Обстрелы на Севере

За ночь в Черниговской области зафиксировали 3 обстрела населенных пунктов в Новгород-Северском и Черниговском районах. Россияне пускали в ход пулеметы, реактивные системы залпового огня. Жертв нет, информацию о разрушениях уточняют.

В Сумской области утром 20 июля был минометный обстрел Шалыгинской общины. За прошедшие сутки россияне обстреливали приграничные территории и населенные пункты Сумской области из разных видов вооружения – около 78 приходов. Обстреливали также территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных общин. К счастью, без потерь.

Запорожская: вчера вечером враг обстрелял из «градов» и артиллерии центр города Гуляйполе. По предварительной информации есть погибшие. Разрушения получили здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома. Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС. Остальные детали и последствия на данный момент уточняются.

Что происходит в южных регионах

В Одесской области ночью враг выпустил ракеты из самолетов Су-35. Одну ракету уничтожила ПВО, вторая попала в заброшенный склад. Спасатели пожар погасили, потерь нет.

В Херсоне и в пригородах были слышны прилеты ракет. В области продолжаются пожары из-за боевых действий. Критическая ситуация остается в Бериславском и Каховском районах. Стабильно тяжело жителям Нововоронцовской, Высокопольской, Великоалександровской, Калиновской, Станиславской общин.

В областном центре стало больше полицейских автомобилей. Сами оккупанты заявили, что усиливают полицейско-административный режим. Есть сообщения о том, что людей похищают.

Днепропетровщина и Харьковщина под обстрелами

На Днепропетровщине ночью враг обстрелял из "Градов" Никополь. Два человека погибли, девять получили ранения. Шестеро из раненых находятся в больнице, среди них четыре ребенка. В городе полностью разрушены 3 частных жилых дома, более 10 имеют повреждения. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

В Харьковской области ночью в поселке Золочев из-за обстрелов загорелось домохозяйство.

Также ночью российские оккупанты снова ударили по Чугуеву, снаряд упал на территории школы возле админздания. Здание получило повреждение, пострадавших нет.

За сутки по области россияне из артиллерии обстреливали Харьковский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский районы. Были пожары в жилых домах, хозяйственных сооружениях, на открытых территориях.

За сутки в области двое раненых в Харьковском районе, один человек – в Чугуевском. В городе Балаклея один человек погиб.

Боевые действия на Донбассе

На границе Луганской и Донецкой областей за сутки россияне нанесли 7 ударов ракетами. Также было три минометных обстрела, две вражеские атаки со ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной. Власти россии и оккупационная администрация пытаются создать иллюзию широкой общественной поддержки захватнических действий россии и насаждают свою идеологию. С этой целью в Луганске на базе гуманитарного центра всероссийской политической партии "Единая Россия" открыли "Центр поддержки гражданских инициатив".

Оккупационная администрация Северодонецка распространяет по городу рукописные объявления о записи детей в школы и сады. Зовут на работу учителей, воспитателей и помощников воспитателей.

В Донецкой области враг обстреливал Курахово, Торецк, Авдеевку, Краматорск, Соледар, Славянск, Бахмут, Горняк, Железное, Константиновку и с. Веселое, Опытное, Новоукраинка, Богоявленка, Южное.

Повреждения получили 56 объектов, среди которых 20 частных домов, 16 – многоквартирных.

За ночь и утро были ракетные удары по Константиновке и Торецку, артиллерийский обстрел Авдеевки. Оккупанты повредили школу, колонию, ряд инфраструктурных и промышленных объектов. Информацию о пострадавших уточняют. За сутки по области 5 погибших и 16 раненых.

россияне продолжают обстреливать территории и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины. Ночью под обстрелы попали объекты инфраструктуры и жилые дома в Березнеговатом, а также в селах Калуга и Высунск. Уточняют данные о пострадавших.

Генштаб о ситуации на фронте

По данным Генштаба на утро 20 июля, россияне продолжают вести разведку боем и обстреливать наши позиции и мирных людей. На Славянском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии у Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

На Южнобужском направлении враг сохраняет высокую интенсивность разведки, проводимую беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Обе стороны бьют из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

Также россияне готовятся наступать дальше и продвигаться на Бахмут. Кроме того, в планах врага – захват Углегорской ТЭС. Именно для этого российские захватчики активизировали боевые действия в этом направлении.

Последствия обстрела россиян по Никополю: смотрите видео