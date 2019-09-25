Сутки допроса и пытки голодом: как политзаключенного Шумкова хотели заставить сотрудничать

Украинского пленника Кремля, военнослужащего ВСУ Александра Шумкова пытались склонить к сотрудничеству в РФ непрерывным 24-часовым допросом ФСБ и принудительным голоданием до потери 20 килограммов и полного истощения организма.

Об этом говорится в материале 24 канала: "Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии".

"В первые моменты задержания ФСБ привели своего адвоката Инну Иванцову, которая на него давила. 24 часа велся непрерывный допрос ФСБ. С десяток людей по очереди заходили и допрашивали. Спать не давали. Он слышал сквозь приоткрытые двери, что ФСБ-шники говорили "адвокату", чтобы она склонила его к сотрудничеству со следствием. Она говорила: "Чем скорее ты подпишешь бумаги, тем скорее отправят на обмен. Ты же понимаешь, что если ты не дашь согласие на сотрудничество, то ты вообще можешь живым отсюда не выйти", – рассказала тетя пленника Людмила Шумкова.

Она заверила: он выдержал и не пошел на сотрудничество, видимо потому, что у него с рождения украинский стержень. Шумкова также сообщила, что незаконно заключенному украинцу во время этапирования в колонию устраивали принудительное голодание до полного физического истощения, а потом уже в колонии дважды избили.



Незадолго до российского плена Александр Шумков был охранником бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша

Он похудел на 20 кг в марте-апреле этого года во время этапирования в колонию в г. Торжок Тверской области, его просто не кормили! Передачи не пропускали, денег на тюремном счету не было, потому что в ШИЗО не может пользоваться этим счетом. И только после посещения консула изменилось отношение. Сейчас, к счастью, адвокатов и консулов допускают,

– высказалась Шумкова.

Кроме того, даже сейчас, после того, как Александр Шумков не попал в список на обмен "35 на 35", в российской колонии на него усилили психологическое и физическое давление. Тюремщики страны-агрессора проводят незаконные обыски, изымают личные вещи и прибегают к провокациям разного характера, чтобы сделать условия содержания пленника еще более жестокими, сообщила тетя. Александр связывает это со своим видеообращением к Украине от 20 августа и активизацией своей правозащитной деятельности. Сейчас в российском суде вынуждены рассматривать его иск об отмене незаконного пребывания в штрафном изоляторе.

Что известно об Александре Шумкове? С 2006 года – член херсонской ячейки Союза украинской молодежи. Участник Революции Достоинства и российско-украинской войны на Донбассе, экс-охранник бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша, военнослужащий ВСУ.



С конца 2015-го по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, его привлекали в качестве дознавателя военные правоохранительные органы, где занимался розыском и дознанием дезертиров.



В российском плену находится уже третий год. В августе 2017-го его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в брянском СИЗО. Пленник Кремля говорит, что его переправила через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся. По словам тети Людмилы Шумковой, на это указывают и два уголовных дела, открытых Военной прокуратурой Украины в отношении Шумкова сразу после похищения.



В РФ Шумкову инкриминировали экстремизм и незаконно приговорили за членство в "Правом секторе" к 4 годам российской тюрьмы, где пытают. Неоднократно пытались склонить к сотрудничеству, но украинец твердо стоит на своем и от убеждений не отказывается. В 2018-м голодал около 130 дней в знак солидарности с Олегом Сенцовым и другими украинскими политзаключенными, незаконно удерживаемыми Россией.



Сейчас заложник Кремля должен отбыть полгода в одиночной камере, в бараке усиленного режима. С начала сентября российские тюремщики усилили на Шумкова физическое и психологическое давление.

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