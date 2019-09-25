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      24-годинний допит і примусове голодування: як політв'язня Шумкова хотіли схилити до співпраці

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      Олександра Шумкова
      Олександра Шумкова / Фото з відкритих джерел

      Українського бранця Кремля, військовослужбовця ЗСУ Олександра Шумкова намагались схилити до співпраці в РФ безперервним 24-годинним допитом ФСБ та примусовим голодуванням до втрати 20-кілограмів і повного виснаження організму.

      Про це йдеться в матеріалі 24 каналу: "Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії".

      "У перші моменти затримання ФСБ привели свого адвоката Інну Іванцову, яка на нього тиснула. 24 години вівся безперервний допит ФСБ. З десяток людей по черзі заходили й допитували. Спати не давали. Він чув крізь привідкриті двері, що ФСБ-шники говорили "адвокатці", аби вона схилила його до співпраці зі слідством. Вона говорила: "Чим скоріше ти підпишеш папери, тим швидше відправлять на обмін. Ти ж розумієш, що якщо ти не дасиш згоду на співпрацю, то ти взагалі можеш живим звідси не вийти", – розповіла тітка бранця Людмила Шумкова.

      Вона запевнила: він витримав і не пішов на співпрацю мабуть тому, що має з народження український стрижень. Шумкова таком повідомила, що незаконно ув'язненому українцю під час етапування в колонію влаштовували примусове голодування до повного фізичного виснаження, а потім вже в колонії двічі побили.

      Шумков і Ярош
      Незадовго до російського полону Олександр Шумков був охоронцем колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша

      Він схуд на 20 кг в березні-квітні цього року під час етапування в колонію вм. Торжок Тверської області, його просто не годували! Передач не допускали, грошей на тюремному рахунку не було, бо в ШІЗО не може користуватись цим рахунком. І лише після відвідин консула змінилось ставлення. Нині, на щастя, адвокатів і консулів допускають,
      – висловилась Шумкова.

      Окрім того навіть зараз, після того, як Олександр Шумков не потрапив в список на обмін "35 на 35", в російській колонії на нього посилили психологічний і фізичний тиск. Тюремники країни-агресора проводять незаконні обшуки, вилучають особисті речі і вдаються до провокацій різного характеру, аби зробити умови утримання бранця ще жорстокішими, повідомила тітка. Олександр пов'язує це також зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі.

      Що відомо про Олександра Шумкова?

      З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.

      З кінця 2015-го по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.

      У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся. За словами тітки Людмили Шумкової, на це вказують і дві кримінальних справи, відкриті Військовою прокуратурою України про Шумкова відразу після викрадення.

      У РФ Шумкову інкримінували екстремізм і незаконно засудили за членство у "Правому секторі" до 4 років російської тюрми, де катують. Неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється. У 2018-му голодував близько 130 днів в знак солідарності з Олегом Сенцовим та іншими українськими політв'язнями, незаконно утримуваними Росією.

      Наразі заручник Кремля має відбути півроку в одиночній камері, в бараці посиленого режиму. З початку вересня російські тюремники посили на Шумкова фізичний і психологічний тиск.

      Читайте також: Балух підтримав заґратованого в карцері політв'язня Шумкова: зворушливе відео

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      Теги: Новини політики Новини України Публікації Російська пропаганда Українці в полоні РФ Правий сектор
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      24-годинний допит і примусове голодування: як політв'язня Шумкова хотіли схилити до співпраці
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