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      Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, 23 взрыва

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      Сутки на Донбассе: где было горячее всего / slovoidilo.ua

      В течение суток 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

      Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

      Важно: План Б: что будет делать Украина, если не договорится с Путиным

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 2 обстрела вблизи:

      • Широкино;
      • Лебединского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов неподалеку:

      • Крымского;
      • Луганского;
      • Майского;
      • Новолуганского;
      • Зайцево.

      Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

      С начала этих суток российские оккупационные войска уже дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Штаб зафиксировал 23 взрыва. К счастью, потерь с нашей стороны нет.

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      Ранее на оккупированном Донбассе произошло разведение войск на 3 участках:

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Операция Объединенных сил
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