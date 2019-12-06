Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, 23 взрыва

В течение суток 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 2 обстрела вблизи:

Широкино;

Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов неподалеку:

Крымского;

Луганского;

Майского;

Новолуганского;

Зайцево.

Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска уже дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Штаб зафиксировал 23 взрыва. К счастью, потерь с нашей стороны нет.

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Ранее на оккупированном Донбассе произошло разведение войск на 3 участках:

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.



Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала