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      Доба на Донбасі: 7 обстрілів, 23 вибухи

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      Доба на Донбасі: де було найгарячіше / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 5 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої мінськими домовленостями зброї, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли поблизу:

      • Широкиного;
      • Лебединського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів неподалік:

      • Кримського;
      • Луганського;
      • Травневого;
      • Новолуганського;
      • Зайцевого.

      Вчора, 5 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська уже двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Авдіївки. Штаб зафіксував 23 вибухи. На щастя, втрат з нашого боку немає.

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      Напередодні на окупованому Донбасі відбулося розведення військ на 3 ділянках:

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Окуповані території
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