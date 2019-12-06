Доба на Донбасі: 7 обстрілів, 23 вибухи

Упродовж доби 5 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої мінськими домовленостями зброї, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли поблизу:

Широкиного;

Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів неподалік:

Кримського;

Луганського;

Травневого;

Новолуганського;

Зайцевого.

Вчора, 5 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська уже двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Авдіївки. Штаб зафіксував 23 вибухи. На щастя, втрат з нашого боку немає.

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Напередодні на окупованому Донбасі відбулося розведення військ на 3 ділянках:

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу