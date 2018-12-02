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      Сутки на Донбассе: боевики не прекращают обстреливать украинские позиции

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      Сутки на Донбассе: 15 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских воинов нет
      Сутки на Донбассе: 15 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских воинов нет / Соцсети

      За прошедшие дня 1 декабря ситуация на оккупированном Донбассе целиком контролировали Объединенные силы. Правда, боевики все же сумели 15 раз открыть огонь по позициям украинских войск, трижды применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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      Как подчеркивают украинские военные, оккупанты за прошедшие сутки осуществляли обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединский.

      Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского. Во время боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал,
      – рассказали в штабе.

      В то же время Объединенные силы добавляют, что с начала этого периода, 2 декабря, противник огневой активности не проявлял.

      К слову, по данным разведки, 1 декабря, два оккупанта были уничтожены и еще один – ранен.

      Напомним, в течение суток 30 ноября пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом, оккупанты дважды применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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