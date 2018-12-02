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      Доба на Донбасі: бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції

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      Доба на Донбасі: 15 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських воїнів немає
      Доба на Донбасі: 15 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських воїнів немає / Соцмережі

      Упродовж минулої доби 1 грудня ситуацію на окупованому Донбасі цілком контролювали Об'єднані сили. Щоправда, бойовики все ж зуміли 15 разів відкрити вогонь по позиціях українських військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене мінськими угодами.

      Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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      Як підкреслюють українські військові, окупанти протягом минулої доби здійснювали обстріли, зокрема, у районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське.

      Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри, ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського. Під час бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав,
      – розповіли у Штабі.

      Водночас Об’єднані сили додають, що від початку цієї доби, 2 грудня, противник вогневої активності не проявляв.

      До слова, за даними розвідки, 1 грудня, двох окупантів було знищено та ще одного – поранено.

      Нагадаємо, упродовж доби 30 листопада проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. При цьому, окупанти двічі застосовували заборонену мінськими угодами зброю.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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