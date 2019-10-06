Сутки на Донбассе: боевики уменьшили количество обстрелов, но не их мощность
За сутки 5 октября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как подчеркивают в пресс-центре Объединенных сил, боевики четыре раза умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого. Применяли пророссийские наемники миномет калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
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Всего в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов:
- дважды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
- неподалеку от Гнутово – из стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов:
- четыре раза неподалеку от Золотого – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Хутора Свободного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского – из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем;
- дважды неподалеку от Новозвановки – из стрелкового оружия;
- вблизи Южного – из минометов калибра 82 миллиметра, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Майорска – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Катериновки – из автоматической гранатомета;
- неподалеку Майского – из автоматической гранатомета и стрелкового оружия.
В результате боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и еще один – боевое травмирование.
С начала текущих суток пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели 2 обстрела. Произошло это недалеко от Павлополя (было применено стрелковое оружие) и вблизи Новотроицкого (был применен автоматический гранатомет). А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку от Новолуганского (был применен миномет калибра 82 миллиметра и подствольный гранатомет), состоялся один обстрел позиций Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал.
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К слову, в течение предыдущих суток 4 октября пророссийские боевики на Донбассе совершили 32 обстрела украинских позиций. В результате один украинский военный из состава Объединенных сил погиб и еще трое получили ранения различной степени тяжести.