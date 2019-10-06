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      Сутки на Донбассе: боевики уменьшили количество обстрелов, но не их мощность

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Getty Images

      За сутки 5 октября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Как подчеркивают в пресс-центре Объединенных сил, боевики четыре раза умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого. Применяли пророссийские наемники миномет калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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      Всего в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов:

      • дважды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;
      • неподалеку от Гнутово – из стрелкового оружия.

      Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов:

      • четыре раза неподалеку от Золотого – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • трижды вблизи Хутора Свободного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • трижды неподалеку от Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Луганского – из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем;
      • дважды неподалеку от Новозвановки – из стрелкового оружия;
      • вблизи Южного – из минометов калибра 82 миллиметра, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Майорска – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • вблизи Катериновки – из автоматической гранатомета;
      • неподалеку Майского – из автоматической гранатомета и стрелкового оружия.

      В результате боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и еще один – боевое травмирование.

      С начала текущих суток пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели 2 обстрела. Произошло это недалеко от Павлополя (было применено стрелковое оружие) и вблизи Новотроицкого (был применен автоматический гранатомет). А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку от Новолуганского (был применен миномет калибра 82 миллиметра и подствольный гранатомет), состоялся один обстрел позиций Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал.

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      К слову, в течение предыдущих суток 4 октября пророссийские боевики на Донбассе совершили 32 обстрела украинских позиций. В результате один украинский военный из состава Объединенных сил погиб и еще трое получили ранения различной степени тяжести.

      карта окупованих територій Донбасу
      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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