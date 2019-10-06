Сутки на Донбассе: боевики уменьшили количество обстрелов, но не их мощность

За сутки 5 октября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как подчеркивают в пресс-центре Объединенных сил, боевики четыре раза умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого. Применяли пророссийские наемники миномет калибра 82 миллиметра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Всего в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов:

дважды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

и один раз неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета;

– из автоматического гранатомета; неподалеку от Гнутово – из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов:

четыре раза неподалеку от Золотого – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Хутора Свободного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку от Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского – из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем;

– из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем; дважды неподалеку от Новозвановки – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; вблизи Южного – из минометов калибра 82 миллиметра, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметра, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Майорска – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

– из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Катериновки – из автоматической гранатомета;

– из автоматической гранатомета; неподалеку Майского – из автоматической гранатомета и стрелкового оружия.

В результате боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение и еще один – боевое травмирование.

С начала текущих суток пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели 2 обстрела. Произошло это недалеко от Павлополя (было применено стрелковое оружие) и вблизи Новотроицкого (был применен автоматический гранатомет). А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку от Новолуганского (был применен миномет калибра 82 миллиметра и подствольный гранатомет), состоялся один обстрел позиций Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал.

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К слову, в течение предыдущих суток 4 октября пророссийские боевики на Донбассе совершили 32 обстрела украинских позиций. В результате один украинский военный из состава Объединенных сил погиб и еще трое получили ранения различной степени тяжести.



Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей