09:56
6 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ

      Доба на Донбасі: бойовики зменшили кількість обстрілів, але не їхню потужність

      71 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Getty Images

      Упродовж доби 5 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

      Як підкреслюють у пресцентрі Об’єднаних сил, бойовики чотири рази навмисне обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі Золотого. Застосовували проросійські найманці міномет калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

      Зверніть увагу! Які дії щодо Донбасу викличуть масові акції протесту: думка соціолога

      Загалом у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 6 обстрілів:

      • двічі поблизу Павлополя та один раз неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
      • неподалік Гнутового – зі стрілецької зброї.

      Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 18 обстрілів:

      • чотири рази неподалік Золотого – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • тричі поблизу Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Луганського – із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем;
      • двічі неподалік Новозванівки – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Південного – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
      • неподалік Майорська – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • поблизу Катеринівки – з автоматичного гранатомету;
      • неподалік Травневого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. 

      Внаслідок бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення та ще один – бойове травмування.

      Від початку поточної доби проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 2 обстріли. Сталося це неподалік Павлополя ( було застосовано стрілецьку зброю) та поблизу Новотроїцького (було застосовано автоматичний гранатомет). А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Новолуганського (було застосовано міномет калібру 82 міліметри та підствольний гранатомет), відбувся один обстріл позицій Об’єднаних сил. У результаті ворожих обстрілів ніхто з українських воїнів не постраждав.

      Важливо! На Донбасі загинув молодий військовий: фото та ім’я героя

      До слова, упродовж попередньої доби 4 жовтня проросійські бойовики на Донбасі здійнили 32 обстріли українських позицій. Внаслідок цього один український військовий зі складу Об'єднаних сил загинув і ще троє зазнали поранень різного ступеня важкості.

      карта окупованих територій Донбасу
      Окуповані території Донецької та Луганської областей

      blog_ava
      Завмерла вагітність: причини та як розпізнати
      сьогодні
      1762
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      сьогодні , 08:40 В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      Все про екологію 1003
      Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів
      сьогодні , 06:54 Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів
      2003
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      5 жовтня , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 1371
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      5 жовтня , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 1002
      Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      5 жовтня , 19:01 Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
      Ірина Кошанська 31054
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук