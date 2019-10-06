Доба на Донбасі: бойовики зменшили кількість обстрілів, але не їхню потужність

Упродовж доби 5 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як підкреслюють у пресцентрі Об’єднаних сил, бойовики чотири рази навмисне обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі Золотого. Застосовували проросійські найманці міномет калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Зверніть увагу! Які дії щодо Донбасу викличуть масові акції протесту: думка соціолога

Загалом у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 6 обстрілів:

двічі поблизу Павлополя та один раз неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

та один раз неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

– з автоматичного гранатомета; неподалік Гнутового – зі стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 18 обстрілів:

чотири рази неподалік Золотого – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; тричі поблизу Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі поблизу Луганського – із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем;

– із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем; двічі неподалік Новозванівки – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; поблизу Південного – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Майорська – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Катеринівки – з автоматичного гранатомету;

– з автоматичного гранатомету; неподалік Травневого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення та ще один – бойове травмування.

Від початку поточної доби проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 2 обстріли. Сталося це неподалік Павлополя ( було застосовано стрілецьку зброю) та поблизу Новотроїцького (було застосовано автоматичний гранатомет). А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Новолуганського (було застосовано міномет калібру 82 міліметри та підствольний гранатомет), відбувся один обстріл позицій Об’єднаних сил. У результаті ворожих обстрілів ніхто з українських воїнів не постраждав.

Важливо! На Донбасі загинув молодий військовий: фото та ім’я героя

До слова, упродовж попередньої доби 4 жовтня проросійські бойовики на Донбасі здійнили 32 обстріли українських позицій. Внаслідок цього один український військовий зі складу Об'єднаних сил загинув і ще троє зазнали поранень різного ступеня важкості.



Окуповані території Донецької та Луганської областей