Доба на Донбасі: бойовики зменшили кількість обстрілів, але не їхню потужність
Упродовж доби 5 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Як підкреслюють у пресцентрі Об’єднаних сил, бойовики чотири рази навмисне обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі Золотого. Застосовували проросійські найманці міномет калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
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Загалом у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 6 обстрілів:
- двічі поблизу Павлополя та один раз неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;
- неподалік Гнутового – зі стрілецької зброї.
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 18 обстрілів:
- чотири рази неподалік Золотого – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського – із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем;
- двічі неподалік Новозванівки – зі стрілецької зброї;
- поблизу Південного – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік Майорська – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Катеринівки – з автоматичного гранатомету;
- неподалік Травневого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
Внаслідок бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення та ще один – бойове травмування.
Від початку поточної доби проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 2 обстріли. Сталося це неподалік Павлополя ( було застосовано стрілецьку зброю) та поблизу Новотроїцького (було застосовано автоматичний гранатомет). А у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Новолуганського (було застосовано міномет калібру 82 міліметри та підствольний гранатомет), відбувся один обстріл позицій Об’єднаних сил. У результаті ворожих обстрілів ніхто з українських воїнів не постраждав.
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До слова, упродовж попередньої доби 4 жовтня проросійські бойовики на Донбасі здійнили 32 обстріли українських позицій. Внаслідок цього один український військовий зі складу Об'єднаних сил загинув і ще троє зазнали поранень різного ступеня важкості.