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      Які дії щодо Донбасу викличуть масові акції протесту: думка соціолога

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      За яких умов українці вийдуть на протести?
      За яких умов українці вийдуть на протести? / Фото соцмереж

      Формула Штайнмаєра не передбачає військового шляху врегулювання конфлікту на Донбасі. Масовий спротив суспільства можуть викликати дві речі.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

      Читайте також: Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях

      За словами експерта, більшість суспільства – 68% – вважає Росію агресором. Тому будь-які дії щодо здачі територій або повернення ОРДЛО на умовах Кремля викличуть спротив у суспільстві. Можливо, тривалий.

      Більшість українців вважає, що конфлікт на Донбасі треба вирішувати дипломатичним шляхом. 23% переконані, що потрібно продовжувати військові дії до перемоги. 5% говорять, що Донбас треба відділити від України,
      – зазначає Любомир Мисів.

      Соціолог зауважує: збільшилася кількість тих, хто виступає за військове вирішення збройного конфлікту. Раніше таких було 18-19%, тепер 25%. Це переважно жителі західних областей, де вищі протестні настрої.

      Читайте також: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

      Фахівець відзначає: позитивно суспільство сприймає введення на окуповані території миротворців ООН без російського контингенту. Проведення місцевих виборів в ОРДЛО за умови відновлення нашого контролю за українсько-російським кордоном. Трохи менше українців підтримують вибори під контролем ОБСЄ.

      Низку ініціатив українці гостро критикують. У першу чергу, амністію бойовиків. Друге – створення так званої "народної міліції" в ОРДЛО. Взагалі не сприймають ініціативу миротворців із російським контингентом. Тому можна спрогнозувати, що крайні радикальні вимоги, такі, як проведення активних військових дій на Донбасі, або з іншого боку – надання автономії ОРДЛО – можуть спричинити акції протесту,
      – наголошує Мисів.

      Що відомо про акції протесту в Україні? 1 жовтня у низці міст України розпочалися протести через погодження Україною тексту формули Штайнмаєра. 2 жовтня на головні площі міст вийшли по кілька сотень мітингувальників, серед яких "Нацкорпус" та "Нацдружини", під загальним гаслом "Ні, капітуляції!". Чергова акція протесту запланована на 6 жовтня на Майдані Незалежності.

      Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави заявив, що поважає конституційне право громадян на протест. Але при цьому закликав не піддаватися на маніпуляції і провокації, тому що "ніякої зради немає".

      Дивіться повне відео звернення президента Зеленського до українців:

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Протести Формула Штайнмаєра
      Джерело: 24 канал
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