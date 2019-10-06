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      Какие действия по Донбассу вызовут массовые акции протеста: мнение социолога

      34 Читати новину українською
      При каких условиях украинцы выйдут на протесты?
      При каких условиях украинцы выйдут на протесты? / Фото соцсетей

      Формула Штайнмайера не предусматривает военного пути урегулирования конфликта на Донбассе. Массовое сопротивление общества могут вызвать две вещи.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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      По словам эксперта, большинство общества – 68% – считают Россию агрессором. Поэтому любые действия по сдаче территорий или возврату ОРДЛО на условиях Кремля вызовут сопротивление в обществе. Возможно, длительное.

      Большинство украинцев считает, что конфликт на Донбассе нужно решать дипломатическим путем. 23% убеждены, что нужно продолжать военные действия до победы. 5% говорят, что Донбасс надо отделить от Украины,
      – отмечает Любомир Мысов.

      Социолог отмечает: увеличилось количество тех, кто выступает за военное решение вооруженного конфликта. Раньше таких было 18-19%, теперь 25%. Это преимущественно жители западных областей, где выше протестные настроения.

      Читайте также: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

      Специалист отмечает: положительно общество воспринимает введение на оккупированные территории миротворцев ООН без российского контингента. Проведение местных выборов в ОРДЛО при условии восстановления нашего контроля над украинско-российской границей. Чуть меньше украинцев поддерживают выборы под контролем ОБСЕ.

      Ряд инициатив украинцы остро критикуют. В первую очередь, амнистию боевиков. Второе – создание так называемой "народной милиции" в ОРДЛО. Вообще не воспринимают инициативу миротворцев с российским контингентом. Поэтому можно спрогнозировать, что крайние радикальные требования, такие, как проведение активных военных действий на Донбассе, или с другой стороны – предоставление автономии ОРДЛО – могут вызвать акции протеста,
      – подчеркивает Мысов.

      Что известно об акциях протеста в Украине?1 октября в ряде городов Украины начались протесты из-за согласования Украиной текста формулы Штайнмайера. 2 октября на главные площади городов вышли несколько сотен митингующих, среди которых "Нацкорпус" и "Нацдружины", под общим лозунгом "Нет капитуляции!". Очередная акция протеста запланирована на 6 октября на Майдане Независимости.

      Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства заявил, что уважает конституционное право граждан на протест. Но при этом призвал не поддаваться на манипуляции и провокации, потому что "никакой измены нет".

      Смотрите полное видео обращения президента Зеленского к украинцам:

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Протесты Формула Штайнмайера
      Источник: 24 канал
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